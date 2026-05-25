El PR+Riojan@s reclama a Gonzalo Capellán que actúe ante "la indefensión" que vive la población de Ajamil de Cameros

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, y la concejala de Ajamil de Cameros, Cristina Galilea Ceña, - PR+RIOJANOS

LOGROÑO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, y la concejala de Ajamil de Cameros, Cristina Galilea Ceña, se han reunido nuevamente en el municipio para "abordar la difícil situación que se vive en el pueblo desde hace meses con un alcalde empeñado en impedir las reuniones vecinales".

En concreto, el alcalde del Partido Popular, Eduardo García Galilea, "está empeñado en deteriorar la convivencia y las buenas relaciones institucionales dificultando la gran labor de la Asociación de Promoción Social y Cultural de la localidad". La formación regionalista recuerda que la propia Fiscalía de la Comunidad Autónoma "abrió diligencias previas en las que apreció indicios suficientes para solicitar que la instrucción judicial, llegando incluso a señalar posibles indicios de prevaricación administrativa".

El escrito recoge hechos como "la privación de acceso a dependencias utilizadas históricamente por la asociación del municipio, mediante el cambio de las cerraduras". Herrero considera "muy grave" que, más de un año después de iniciarse este conflicto, "Ajamil continúa instalado en una situación de división vecinal, judicialización y falta de normalidad institucional, algo que está dañando profundamente la convivencia en un municipio pequeño donde siempre han predominado la colaboración y el trabajo conjunto entre vecinos".

Para el PR+Riojan@s esta situación "trasciende ya el ámbito local" y entiende que el Partido Popular de La Rioja no puede seguir guardando silencio ante unos hechos que están generando una enorme preocupación entre muchos vecinos de Ajamil. En dicha asociación conviven personas de la localidad muy diversas, con diferentes formas de pensar e, incluso, algunas como la concejala Cristina Galilea forman parte de partidos políticos diferentes, lo que siempre había enriquecido el sentimiento comunitario de sus vecinos hasta la llegada de los intentos censores del regidor.

Por ello, el secretario general riojanista pide públicamente a Gonzalo Capellán, en su doble condición de presidente del Gobierno de La Rioja y del Partido Popular regional, que "intervenga políticamente para devolver la normalidad institucional y la convivencia a Ajamil de Cameros, porque los pueblos pequeños necesitan tranquilidad, convivencia y respeto hacia las asociaciones y hacia todos los vecinos".

Herrero apunta que "esta situación de enfrentamiento continuo del alcalde hacia sus convecinos no debe mantenerse eternamente ya que acaba fracturando la vida social del pueblo y perjudicando la imagen que se da".

La formación regionalista considera que el Partido Popular debe asumir responsabilidades políticas y actuar "si realmente quiere defender otra forma de hacer política en nuestros pueblos", reclamando explicaciones y medidas que permitan recuperar la estabilidad institucional en Ajamil de Cameros.

Desde PR+Riojan@s reiteran además su apoyo a la concejala del municipio, Cristina Galilea Ceña, así como a todos aquellos vecinos que "piden diálogo, transparencia y respeto hacia las entidades sociales que durante décadas han trabajado por mantener vivo el municipio".