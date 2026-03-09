PR+Riojan@s reclama un proyecto LIFE "más ambicioso" para el horizonte temporal 2028-2034

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha reclamado al Gobierno de La Rioja que solicite al Ejecutivo central y a Europa un nuevo proyecto LIFE para el horizonte temporal 2028-2034.

En nota de prensa, ha trasladado esta petición una vez que el próximo año, 2026, finaliza el actual proyecto LIFE Ebro Resilience P1, que se ha desarrollado en Alfaro y Castejón entre otras localidades del tramo medio del río Ebro.

Ha relatado que, según las informaciones oficiales del proyecto, publicadas a final de febrero, durante la última gran crecida del río Ebro las actuaciones ejecutadas para la recuperación del espacio fluvial han dado el resultado propuesto.

Así, ha dicho, se ha conseguido que el río ocupe, de forma controlada, los terrenos inundables previstos, correspondientes a su lecho y riberas, reduciendo la presión sobre infraestructuras y márgenes.

Para los regionalistas, "la gestión del Ebro no puede abordarse con improvisaciones ni esperar a que finalicen los programas vigentes para reaccionar".

A juicio de su secretario general, Iván Herrero, la planificación anticipada es una "obligación política cuando hablamos de seguridad, protección del territorio y estabilidad para nuestros municipios ribereños".

Ha señalado cómo este proyecto, iniciado en 2021, está demostrando que con un buen mantenimiento y adecuación del río pueden evitarse las situaciones de descontrol de otros años.

Ha añadido que las primeras actuaciones sobre el terreno tuvieron lugar en 2025, cuando se acometieron las obras de adecuación morfológica del cauce y de restauración ambiental en el Soto de Alfaro y en La Roza, con el objetivo de dar más espacio al río Ebro a su paso por estos parajes incluidos en la Red Natura 2000.

Para Herrero, "este tipo de actuaciones deben hacerse de manera conjunta entre todas las regiones implicadas, junto con el Gobierno central y con ayudas europeas".

"Lo que no podemos permitir son actuaciones parciales que permitan mejoras en otras comunidades mientras en nuestra propia tierra se pierden oportunidades de financiación y capacidad de decisión sobre nuestros propio territorio", ha afirmado.