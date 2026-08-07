PR+Riojan@s reclama la reapertura del Punto Limpio de Alfaro y propone medidas para garantizar un servicio "eficaz"

Visita de dirigentes del PR+ al Punto Limpio de Alfaro - PR+RIOJANOS

LOGROÑO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, y el secretario de Participación Ciudadana y Medio Natural, Albert Antón, han criticado la situación que presenta el Punto Limpio de Alfaro donde el cierre de las instalaciones "está favoreciendo la acumulación de residuos en el exterior y ofreciendo una imagen preocupante para la ciudad."

Durante una visita a la zona, ambos han lamentado que una infraestructura creada para facilitar el reciclaje y la correcta gestión de los residuos urbanos permanezca cerrada, provocando que muebles, colchones, enseres y otros residuos "se acumulen junto al recinto, lo que puede generar situaciones de peligro y salubridad para las personas, especialmente en el contexto actual de altas temperaturas".

Herrero ha señalado que "el problema no se resuelve manteniendo cerrado el Punto Limpio, al contrario, cuando un servicio público deja de funcionar correctamente, las consecuencias terminan viéndose en la calle. Alfaro merece unas instalaciones abiertas, bien gestionadas y con los medios necesarios para evitar que esta situación continúe".

Por su parte, Antón indica que "es imprescindible recuperar cuanto antes este servicio y acompañarlo de medidas que garanticen su buen funcionamiento. Debemos facilitar a los vecinos el reciclaje y la correcta gestión de los residuos, al mismo tiempo que se actúe contra quienes realizan un uso incívico de estas instalaciones".

Por ello, desde el PR+Riojan@s se propone un plan de actuación que contemple: la reapertura inmediata del Punto Limpio, el refuerzo de la vigilancia y del control de accesos para evitar vertidos incontrolados, campañas de concienciación ciudadana para fomentar el uso correcto de las instalaciones y la colaboración entre el Ayuntamiento de Alfaro y el Gobierno de La Rioja para garantizar un servicio estable, eficaz y adaptado a las necesidades del municipio.

Desde la formación regionalista consideran que la ciudadanía "necesita servicios públicos que les faciliten el día a día y para eso es necesario que funcionen". "La falta de soluciones termina perjudicando a los vecinos, a la imagen de Alfaro y al medio ambiente", ha concluido.