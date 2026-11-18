El PR+Riojan@s recoge las demandas vecinales y solicita la renovación integral de una zona de juegos infantiles en Autol - PR+RIOJAN@S
LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Partido Riojano (PR+ Riojan@s), "atendiendo a las inquietudes y propuestas trasladadas por el vecindario de Autol", solicita al Ayuntamiento una actuación de mejora y renovación de la zona de juegos infantiles situada en la carretera de Arnedo, a la altura del número 3, cuyas instalaciones presentan signos de deterioro evidentes y necesitan una puesta a punto.
El secretario general de la formación, Iván Herrero, acompañado por Basilio Herce Mondragón, portavoz del PR+Riojan@s en Autol, ha visitado este espacio para conocer de primera mano sus necesidades y valorar las posibles actuaciones.
La zona cuenta actualmente con columpios, toboganes y otras estructuras infantiles "antiguas y deterioradas que necesitan ser renovadas". Asimismo, el entorno "presenta posibilidades de mejora en su pavimento, mobiliario urbano y acondicionamiento general, que adolecen un mantenimiento adecuado".
Por ese motivo "se hace necesario sustituir los juegos existentes por instalaciones infantiles modernas y seguras, mejorar el pavimento con superficies adecuadas para el juego, revisar el mobiliario y realizar pequeñas actuaciones de jardinería y embellecimiento, respetando el arbolado existente, que proporciona una agradable sombra natural".
La formación riojanista considera "igualmente conveniente revisar las condiciones de seguridad y protección del recinto, especialmente por su proximidad a la carretera".
Mondragón ha destacado que "esta propuesta nace de escuchar a nuestros vecinos y no supone una gran obra, simplemente se trata de aprovechar un espacio que ya existe, mejorar sus instalaciones y conseguir que los niños y las familias puedan disfrutarlo en mejores condiciones".
En este sentido, ha subrayado que "pueblos como el nuestro no necesitan grandes cosas pero sí que lo que tenemos se mantenga en condiciones y que el Ayuntamiento de Autol contemple una intervención integral que permita recuperar, modernizar y embellecer este pequeño espacio público, convirtiéndolo en una zona de ocio infantil más atractiva, accesible y segura".