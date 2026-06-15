PR+Riojan@s solicita la construcción de una nueva escuela infantil en Calahorra ante la gran demanda de plazas existente

Nueva escuela infantil en Calahorra - PR+

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) en Calahorra muestra su preocupación por la falta de plazas en las escuelas infantiles de la ciudad, una situación que ha quedado patente tras el reciente proceso de admisión para el próximo curso y que ha dejado a varias familias sin posibilidad de acceder a estos servicios educativos esenciales.

La falta de plazas no afecta únicamente a la Escuela Infantil Santos Mártires, de titularidad municipal, sino también a la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen, gestionada por el Gobierno de La Rioja, donde igualmente se han agotado las plazas disponibles para el próximo curso. Para el PR+Riojan@s, este hecho demuestra que Calahorra necesita aumentar de forma urgente su oferta de educación infantil pública para responder a la demanda real de las familias.

La formación regionalista considera que esta situación evidencia un problema estructural que requiere medidas inmediatas, pero también una planificación a medio y largo plazo que garantice que ningún niño se quede sin plaza, no solo en Calahorra sino en toda La Rioja.

"Es evidente que la oferta actual es insuficiente. Las administraciones deben actuar con rapidez para ampliar las plazas disponibles y atender las necesidades de las familias calagurritanas", indica el portavoz del PR+Riojan@s en Calahorra, Carlos del Río.

En el caso de la Escuela Infantil Santos Mártires, inaugurada en octubre de 2005, sus instalaciones presentan importantes limitaciones para afrontar las necesidades actuales. El edificio no fue concebido pensando en futuras ampliaciones y algunas dependencias presentan carencias que deben ser corregidas. Entre ellas, destacan aulas como las destinadas a niños de 0 a 1 año que carecen de climatización adecuada para afrontar los meses de verano. Asimismo, la fachada del edificio vuelve a presentar un notable deterioro, con desprendimientos de pintura que hacen necesaria una actuación de mantenimiento y mejora.

Además, desde el PR+Riojan@s consideran necesario mejorar la identificación exterior de la Escuela Infantil Santos Mártires mediante la instalación de un rótulo identificativo de gran formato en la fachada principal. Actualmente, el nombre del centro apenas resulta perceptible desde el exterior, por lo que una señalización más destacada contribuiría a facilitar su localización, reforzar su imagen y poner en valor un servicio educativo fundamental para las familias de Calahorra.

"Mientras se trabaja en una solución definitiva, es imprescindible acometer una ampliación provisional inmediata de la capacidad de la Escuela Infantil Santos Mártires mediante la instalación de un módulo prefabricado. La propuesta contempla varias aulas adaptadas a las diferentes edades, espacios auxiliares y una mejora de la zona exterior del centro. Esta actuación permitiría responder a la demanda actual de las familias mientras se avanza en la planificación y construcción de una nueva escuela infantil para la ciudad", indica Del Río.

Otra opción a contemplar es la instalación de una pérgola o estructura de sombra en el patio infantil para proteger a los menores durante los meses de mayor calor y mejorar las condiciones de uso de este espacio durante todo el año.

Por su parte, el secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero, recuerda que la formación ya ha defendido anteriormente la necesidad de crear una nueva escuela infantil en la ciudad:

"Las soluciones provisionales son necesarias para responder a la urgencia actual con una oferta insuficiente, pero Calahorra necesita mirar al futuro. La falta de plazas en las escuelas infantiles de Calahorra evidencia la mala planificación del Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja ahora y en los últimos años".

"Debemos acabar con esta situación y por eso pedimos a las administraciones implicadas que se pongan las pilas y se lancen a mejorar y ampliar las escuelas infantiles rápidamente para que en poco tiempo las familias de Calahorra y su entorno puedan disponer de un servicio adecuadamente dimensionado. Además, este tipo de instalaciones deben ser acordes a la realidad climática actual y cualquier nueva construcción debe tener la climatización adecuada y, de paso, se debería poder ampliar en poco tiempo si las necesidades así lo requieren", han concluido.