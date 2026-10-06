El PR+Riojan@s solicita un servicio de educación infantil de 0 a 3 años para el Camero Viejo en el CRA de San Román

El PR+ pide un servicio de educación infantil de 0 a 3 años en el Camero Viejo en el CRA de San Román - PR+

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) considera que el Gobierno de La Rioja debería implantar el servicio de educación infantil de 0 a 3 años en San Román de Cameros, que pueda atender las necesidades de conciliación de las familias que viven en el entorno de este municipio del Camero Viejo.

La formación regionalista viene recorriendo y visitando las localidades de la zona, manteniendo contacto con sus vecinos y escuchando de primera mano las dificultades que encuentran quienes han decidido mantener su proyecto de vida en estos pueblos.

En este sentido, se ha detectado que una de las necesidades que las familias de la zona están poniendo sobre la mesa afecta directamente a quienes tienen niños pequeños. Actualmente, hay cinco familias de San Román de Cameros y su entorno que necesitan un servicio de atención y educación infantil que les permita conciliar su vida familiar y laboral y, además, otros dos niños están en camino y lo necesitarán para el próximo curso. Cabe recordar que, San Román actúa como punto de referencia para diferentes servicios de la zona y allí se encuentra una de las sedes del Colegio Rural Agrupado (CRA) Las Cuatro Villas.

Para el PR+ Riojan@s, esta realidad demuestra que "luchar contra la despoblación no consiste únicamente en intentar atraer nuevos habitantes sino en mantenerlos con unas condiciones de vida adecuada. Es igualmente importante conseguir que las familias que ya hemos elegido vivir en nuestros pueblos podamos permanecer en ellos también cuando tenemos hijos, trabajamos y desarrollamos nuestros proyectos de vida en el ámbito rural", explica la concejala regionalista de Ajamil de Cameros, Cristina Galilea.

"No podemos pedir a las familias que vengan a vivir a nuestros pueblos o que permanezcan en ellos y después dejarlas sin alternativas cuando nace un hijo", señala el secretario general del PR+ Riojan@s, Iván Herrero, que solicita al Gobierno de La Rioja "que busque, junto a los ayuntamientos y las familias afectadas, la fórmula más adecuada para ofrecer un servicio de educación infantil de 0 a 3 años en el CRA de San Román de Cameros, adaptándolo al número de usuarios y a las características específicas de esta zona rural".

Para el PR+Riojan@s "priorizar La Rioja es mantener vivos nuestros pueblos y para ello es imprescindible contar con todas las familias, con una solución flexible, viable y adaptada a la realidad del Camero Viejo que implicará garantizar oportunidades y servicios incluso cuando hay pocos usuarios". Así pues, Herrero finaliza que es "precisamente en las zonas rurales donde las administraciones deben ser capaces de buscar soluciones adaptadas al territorio".