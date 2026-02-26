PR+Riojan@s subraya que la expulsión de los concejales de Nájera es debida a que "no siguen la disciplina del partido"

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PR+Riojan@s ha señalado, a través de una nota de prensa, que la expulsión de los concejales de Nájera es debida a que "no siguen la disciplina del partido".

La respuesta de los regionalista viene tras las declaraciones de los ediles que obtuvieron sus actas en Nájera "bajo las siglas del Partido Riojano -y no de la España Vaciada- y los hechos sucedidos el pasado martes, 24 de febrero de 2026, en el Pleno municipal celebrado en Nájera".

La formación ha señalado que los concejales Sergio Díaz y Juan José Morgado "se presentaron en la lista del PR+ en las pasadas elecciones del 2023, como representantes de este partido, no siendo necesaria la afiliación para encabezar una lista ni mucho menos para formar parte de la misma". "En ningún caso se presentaron como independientes como afirman públicamente, algo que puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 26 de abril de 2023", han apostillado.

Habiendo sido citados ambos a una reunión con la dirección del partido, "declinaron su asistencia a dicha reunión el 27 de enero de 2026 y a las posteriores". Hecho que hicieron por escrito dejando claro que no querían formar parte "debido a los desencuentros mantenidos tanto antes como después del último Congreso" en el que Rita Beltrán fue elegida. Añadía, en este caso el señor Morgado, que "en este momento no se dan las circunstancias para abordar junto a la nueva Presidencia las estrategias de la formación, su cambio de imagen, ni otros temas internos. Por lo tanto, no participaré en la reunión del próximo martes 27 ni en las sucesivas convocatorias de esta índole".

Por consiguiente, se convocó, según los estatutos del partido, la Comisión de Control y Garantías en la cual se expuso la actitud de ambos concejales así como sus escritos. "Al no querer estar bajo la disciplina del partido se propuso su expulsión y la imposibilidad de seguir representando al PR+, lo que se aprobó de forma unánime con fecha 4 de febrero de 2026".

Posteriormente, se comunicó la decisión a través de un burofax, en primer lugar a los propios concejales, y, al día siguiente, al alcalde de Nájera.

La expulsión del Partido Riojano (PR+Riojan@s) implica que "no pueden utilizar sus siglas, ni representar al PR+, la solicitud de disolución del grupo municipal y pasar a ser ediles no adscritos". Esto implica, por tanto, "no poder cobrar asignaciones económicas ni por el grupo ni por concejal. Es evidente que la única preocupación de ambos concejales najerenses es mantener sus ingresos económicos", ha afirmado el partido.

"No tiene ningún sentido que ambos concejales se den de baja de afiliación, no quieran saber nada del PR+ y sin embargo quieran seguir representando las siglas del PR+Riojan@s, su actitud es incomprensible", han apuntado.

Desde los regionalistas han recordado que "Díaz, antes de estar en las listas del PR+ en 2023, formó parte en la legislatura previa de las del PP y supuestamente, ahora, se ofrece a cualquier formación política interesada en contar con ellos para los comicios de 2027".

Desde el PR+Riojan@s "queremos dejar claro, eso sí, que no dudamos de la soberanía del Pleno municipal de Nájera y respetamos sus decisiones plenarias, si bien, en este caso, no compartimos lo sucedido en la sesión del pasado 24 de febrero, y a nuestros efectos Sergio Díaz y Juan José Morgado no representan al PR+Riojan@s desde el 4 de febrero de 2026".

Por último, la dirección del Partido Riojano (PR+Riojan@s) comunica públicamente que "no asumirá ninguna obligación ni responsabilidad legal tanto en el ámbito económico como por decisiones o votaciones de ambos concejales desde dicha fecha". Así mismo manifiesta que "todo se está haciendo con la más absoluta transparencia y que el resto de órganos del partido respaldan el buen hacer de la presidenta así como las decisiones de la Comisión de Control y Garantías".