El PSOE acusa al PP de "mentir en el pleno" con el coste del concierto de Mikel Izal y las actuaciones en el cohete

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado este miércoles al PP "y en concreto al concejal Miguel Sainz" de "mentir en la sesión plenaria del pasado 31 de julio" sobre el coste de los conciertos previstos en la Plaza del Ayuntamiento para las próximas fiestas de San Mateo.

Así, como señalan los socialistas en un comunicado, desde el Ejecutivo local se aseguró entonces que "tanto el concierto de Mikel Izal como las actuaciones musicales del cohete iban a costar 170.000 euros, siendo finalmente cerca de 200.000 euros el coste total solo del evento que protagonizará el cantante navarro".

"Y es que este miércoles, la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha desmentido a su propio compañero al señalar que el coste del concierto de Mikel Izal será de 193.600 euros, dejando claro que la actuación de la DJ en el cohete va aparte en otro contrato diferente", apuntan desde el PSOE.

Así, consideran que "más allá de que el PP, con un presupuesto municipal con 8 millones de deuda, recorte las partidas para cultura, servicios sociales o ayudas de emergencia social para invertir en fiestas, se vuelve a demostrar el descrédito y las formas de actuar que tiene el edil Miguel Sainz al mentir de nuevo en un pleno".