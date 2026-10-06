El PSOE advierte que el Gobierno local "convierte las ayudas de emergencia en más burocracia"

Archivo - El concejal del PSOE, Iván Reinares, en compaecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este martes de que "el Gobierno de Conrado Escobar ha elaborado una nueva ordenanza que convierte las ayudas de emergencia en más burocracia y las aleja de la realidad del mercado del alquiler de vivienda".

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, ha revelado esta mañana en rueda de prensa que "la verdadera intención del Partido Popular" queda plasmada en la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Ayuntamiento.

Según ha explicado, este documento oficial señala "por escrito" que la ordenanza incluye mecanismos para el "control y racionalización del gasto", demostrando que el objetivo no es agilizar el escudo social, sino contener la inversión presupuestaria.

Así, ha criticado el nuevo texto aprobado por la Junta de Gobierno que establece plazos, "legalizando el colapso burocrático" al establecer plazos "de hasta tres meses" para resolver estas ayudas "cuando están dirigidas a personas que no pueden esperar".

Asimismo, el edil ha señalado que "si el Ayuntamiento agota esos tres meses sin responder, la solicitud se considerará denegada" criticando que "si los Servicios Sociales se saturan por la falta de recursos de Escobar, el castigo lo sufren los vulnerables".

Además, Reinares ha lamentado el rechazo del PP a la propuesta del PSOE de aumentar la ayuda máxima al alquiler, evidenciando "una desconexión total del mercado inmobiliario" al toparla en unos "insuficientes" 550 euros.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno local ha eliminado la fórmula del 'esfuerzo en vivienda' que el PSOE incluyó en su propuesta técnica para evaluar la renta real de las familias.

"Ahora medirán los ingresos netos totales de las familias sin importar si gastan el 80 por ciento de su reducida nómina en pagar el alquiler", ha explicado.

"SILENCIAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LA OPOSICIÓN".

Todo esto, ha advertido Reinares, se ha intentado aprobar "por la puerta de atrás", en un claro intento de obviar y amordazar a la oposición.

"El Gobierno del PP vulneró el artículo 95 del Reglamento Orgánico del Pleno al intentar saltarse el plazo legal obligatorio para que los grupos políticos presentáramos enmiendas", ha denunciado el concejal, informando de que el PSOE "ha logrado paralizar este atropello democrático, obligando a la Secretaría del Pleno a abrir el plazo legal".

A este intento de silenciar a la oposición se suma, según el edil socialista, "una total falta de participación".

Reinares ha denunciado que el PP abrió un buzón de sugerencias en verano por puro trámite, ya que "han ignorado por completo las advertencias formales presentadas por diferentes entidades, que entre otras cosas exigían eliminar trabas burocráticas arbitrarias como la exigencia de 4 meses de empadronamiento previo ininterrumpido".