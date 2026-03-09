El PSOE afirma que Galiana reconoce que "todavía no hay proyecto para construir la FP de Calahorra"

Archivo - Edificaciones que serán derribadas para construir el centro de FP en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La construcción del nuevo centro de Formación Profesional en Calahorra, "continúa en el mismo punto exacto donde se quedó en mayo de 2023, cuando el PSOE, tras las elecciones, traspasó las responsabilidades de gobierno al PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma", han señalado los socialistas de Calahorra.

En un comunicado, han lamentado que "nada se ha avanzado desde entonces en la construcción del centro. Los gobiernos de Capellán y de Arceiz llevan ya tres años demostrando que no tienen el más mínimo interés en llevarlo a cabo". "Tres largos años en los que no se ha hecho absolutamente nada, para concluir esta actuación, que ya contaba, antes del traspaso, con la adquisición de los terrenos, la demolición de las antiguas fábricas, la preparación de los terrenos, así como el proyecto constructivo muy avanzado en su redacción", han añadido.

Pese a ello, Capellán y Arceiz "han preferido dar prioridad a otros proyectos, que no aportan nada al futuro de la ciudad". "Proyectos que no contribuyen al desarrollo de Calahorra, ni a la mejora o creación de nuevos servicios públicos de calidad, tal es el caso de la compra de conventos, ampliación de fiestódromos como el del aparcamiento de la catedral, o el multimillonario desvarío de ponerle una tapa a la plaza de toros", ha apuntado el PSOE de Calahorra.

Para los socialistas Arceiz "mintió a la ciudadanía en campaña electoral, cuando aseguró que iba a continuar con este proyecto de la FP". Asimismo, el gobierno regional "no ha cumplido con sus previsiones de iniciar la construcción del centro de FP en 2024". Además, "tampoco se han ejecutado las partidas previstas en sus presupuestos para dicho ejercicio, ni lo previsto para 2025".

"Ahora hemos conocido la respuesta del consejero de Educación, Alberto Galiana, a la solicitud de acceso al proyecto de la FP, formulada por el diputado del PSOE, Jesús María García. Galiana le reconoce por escrito que todavía no hay proyecto de construcción que mostrar. Que no lo tienen hecho, tres años después", han manifestado.

Del mismo modo y ante la pregunta de "¿Qué previsión tiene el Gobierno de La Rioja para comenzar las obras de construcción del nuevo centro de Formación Profesional de Calahorra?, el consejero de Educación evita responder, remitiendo a una intervención del presidente del Gobierno de La Rioja en un debate de presupuestos celebrado en diciembre de 2025".

Una intervención, por cierto, recogida en el Diario de sesiones del Parlamento "en la que Gonzalo Capellán afirmaba que al inicio de 2026 se sacarían a licitación las obras, y que se construiría en este 2026". Para el PSOE, "queda al descubierto la mentira del presidente, puesto que ya estamos en marzo y no solo no han comenzado las obras, ni se han licitado las mismas sino que ni tan siquiera existe un proyecto de construcción, que poder sacar a licitación pública".

Desde el Partido Socialista han exigido al Ayuntamiento de Calahorra y al Gobierno de La Rioja "seriedad y compromiso para iniciar las obras de la FP de forma inmediata". "Que dejen de gastarse el dinero de todos en proyectos caros e innecesarios y se pongan de una vez por todas a trabajar por Calahorra y su futuro", han concluido.