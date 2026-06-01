PSOE alerta de "al menos" cuatro procesos de selección "opacos" en el CIBIR que mezclan "intereses públicos y privados"

Archivo - El diputado socialista, Miguel González de Legarra. - PSOE DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha alertado de la puesta en marcha de, "al menos", cuatro procesos de selección "opacos" para cubrir puestos de investigación en el CIBIR que se han realizado ante "la ausencia la mayor parte del mes" del propio coordinador de Investigación Biomédica, Eduardo Mirpuri. Sospechan también de que "entremezclan los intereses públicos y privados".

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra, ha profundizado en este asunto al asegurar que "ya no son indicios" ahora desde el PSOE "empezamos a dibujar un patrón más claro" que afecta directamente "a la forma en la que se gestiona la investigación en el CIBIR y en cómo se toman las decisiones en la Fundación Rioja Salud".

"Una falta de control en la gestión de lo público" -ha continuado- que se realiza con la "connivencia" de la consejera de Salud, María Martín, y el propio presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, según el PSOE.

Como declara González de Legarra, la situación actual "genera dudas muy serias" ante "la situación laboral de Mirpuri" que compagina su labor en el CIBIR con su trabajo en otras dos universidades privadas y en otra empresa dedicada a la investigación y fabricación de especialidades farmacéuticas".

"AUSENCIAS"

Por tanto, y ante sus "ausencias", el PSOE ha sabido que en los últimos meses la Fundación Rioja Salud ha puesto en marcha al menos cuatro procesos de selección para cubrir "el trabajo que debería hacer él".

Así ha señalado un primer puesto de coordinador de Investigación, otro para gestor de Proyectos de Investigación, un tercero para coordinador de Estudios y Proyectos y un último de coordinador de Desarrollo Científico, todos ellos en el área de investigación.

Todos estos procesos "no cuentan con el aval del área de recursos humanos de la Fundación, no pasan por promoción interna ni por el comité de empresa. Son irregulares", prosigue.

Pero además, desde el PSOE también advierten "sospechas" en quienes han sido designados para estos cuatro puestos de trabajo. Para el primero de ellos, el de coordinador de Investigación, por ejemplo, "da la casualidad de que la profesional contratada estaba vinculada a la Universidad Internacional de Cataluña, en el área de relaciones internacionales, casualmente el mismo departamento del que Mirpuri es vicerrector".

Pero también llama la atención la designación de otro profesional como gestor de Proyectos de Investigación que "ha trabajado durante siete años en una empresa privada propiedad de otro investigador principal del CIBIR".

Por todo ello desde el PSOE no consideran que todo esto sea fruto de la casualidad, "se está gestionando la investigación pública de La Rioja con beneficios a determinados entornos privados".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Esta situación demuestra "claramente" una "falta de transparencia e incluso podemos pensar en un entramado de chanchullos". Aparece -continúa González de Legarra- "una sombra de duda muy seria sobre la imparcialidad de estos procesos pero también del sistema de trabajo de la propia Fundación".

Así las cosas critica un "uso indirecto de recursos públicos en beneficio de dinámicas privadas".

Todo ello, además, "afecta al clima laboral del CIBIR que empeora cada día. Y ante ello al propio coordinador solo se le ocurre hacer jornadas de convivencia con los trabajadores o excursiones a La Grajera".

Una situación "inaceptable" desde la que el PSOE solicitan "información" porque "a pesar de las peticiones, no se nos otorga". "Necesitamos que el Gobierno nos responda a lo que le hemos requerido por escrito, información y documentación" y, a partir de ahí, el PSOE verá qué pasos tendrá que seguir.