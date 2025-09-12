El PSOE alerta de la pérdida de fondos europeos por "dejar en el cajón" la construcción de un centro de menores

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo ha alertado hoy de la pérdida de más de seis millones de fondos europeos por "dejar en el cajón", el Gobierno de Gonzalo Capellán, el proyecto de construcción de un centro terapéutico para menores que tenía asignación del Plan de Recuperación.

En rueda de prensa, Somalo ha señalado cómo, hoy en día en La Rioja "no disponemos de ningún centro terapéutico para atender a menores", aunque, "hay una media de 22 que se derivan sistemáticamente a centros terapéuticos para su tratamiento fuera de la comunidad".

En concreto, ha dicho, en el año 2024, el número total de adolescentes que fueron derivados a otras comunidades autónomas para su tratamiento fue de 28, "según datos que han sido aportados a esta diputada en sede parlamentaria por el Gobierno de La Rioja".

Para Somalo, esto es especialmente grave porque el actual Gobierno de La Rioja "ha desistido de un proyecto que ya estaba iniciado en la legislatura pasada por el Gobierno del Partido Socialista" y que, incluso, tenía ubicación y comprometidos fondos europeos.

"Este proyecto se licitó, se adjudicó y se pagó un importe de 500.000 euros, pero no lo ha visto nadie y debe estar metido en algún cajón en el actual Gobierno de La Rioja", ha clamado.

Ha añadido que tenía "emplazamiento definitivo, y comprometido, en la parcela número 4 del recinto ferial de Albelda".

También, un presupuesto de más de seis millones para la edificación del centro, la adecuación de toda la urbanización vial y de toda la urbanización de los exteriores del centro.

Somalo ha visto que "Capellán se une, así, a la política de Conrado Escobar de desperdiciar fondos europeos y tener que devolverlos", así como que "es evidente que los más vulnerables siguen a la cola de las preocupaciones del Ejecutivo regional".