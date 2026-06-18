El PSOE alerta de la "privatización oculta" por el Gobierno local de la Escuela deportiva de Discapacidad de Logroño

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha alertado este jueves del "cambio radical de modelo que quiere imponer el Gobierno local de Conrado Escobar" respecto al desarrollo de la Escuela deportiva para personas con Discapacidad.

Así, en rueda de prensa, el concejal socialista Iván Reinares ha advertido de que "el PP apuesta por una privatización de manual" que liquida "el modelo social, humano y especializado" que "se ha venido prestando con éxito durante años en la ciudad, vaciando de contenido la verdadera inclusión".

Reinares ha llegado a esta conclusión tras "analizar minuciosamente" el nuevo pliego de condiciones técnicas para las futuras actividades deportivas que el Ejecutivo local ya ha puesto en licitación para las próximas temporadas.

"El nuevo contrato no asegura en absoluto el mantenimiento ni la calidad de las actividades adaptadas que se venían realizando", ha lamentado el edil.

Según ha detallado el concejal del PSOE, "el documento disuelve la atención a la discapacidad en una fría lista genérica de horas del llamado 'Nivel 3', junto a disciplinas comunes y sin un proyecto metodológico especializado".

Además, Reinares ha criticado con dureza "las mentiras" del concejal de Deportes, Francisco Iglesias, recordando que la contestación cuando, el pasado 29 de mayo, "el PSOE preguntósobre el futuro del servicio y el respeto al tejido asociativo de la ciudad".

Entonces, ha asegurado Reinares, "Iglesias aseguró ante el Consejo de Administración de Logroño Deporte que el cambio de modelo estaba totalmente avalado y de acuerdo" con los representantes del sector", algo que, ha recalcado, "no es así".

"Nos mintió a la cara para conseguir el voto a favor del Grupo Socialista", ha subrayado el edil socialista, quien ha apuntado que "como ha constatado el PSOE, el contrato se lanzó a licitación a principios de mes de forma unilateral, a espaldas del sector y sin haber iniciado una negociación real".

"Se ha hurtado la información a los colectivos implicados. Si esa votación se celebrase hoy, el voto del PSOE sería un 'no' rotundo ante esta privatización encubierta", ha subrayado.

ESCUELA DE VERANO.

Por otra parte, el concejal socialista ha calificado de "auténtico desastre de gestión" los "bandazos" del Gobierno de Conrado Escobar con la Escuela de Verano de este mismo año.

Y es que, como ha recordado, "tras emitirse un correo interno el pasado 8 de junio ordenando la suspensión fulminante de la actividad por "poca afluencia", el PP se vio obligado a rectificar anoche a última hora ante el escándalo desatado en los medios de comunicación y la presión de la oposición".

En este sentido, ha criticado lo que ha considerado como "un peligroso modo de actuar". "Si nadie se queja, se desmantela. Si nos pillan, decimos que es un malentendido. Y si la presión aprieta, se ve cómo arreglarlo. Al final, solo se rectifica si se denuncia la situación ante los medios de comunicación", ha dicho.

"Celebramos que las 22 familias afectadas recuperen hoy su derecho a la conciliación y al deporte adaptado este verano, pero exigimos al alcalde que pida disculpas públicas por la angustia que les ha hecho pasar", ha reclamado Reinares, quien ha sentenciado que Escobar ha reculado "por puro miedo político al verse acorralado".

Para el PSOE, resulta de un "cinismo insoportable" que se firmara el cierre del servicio "solo tres días antes de que el alcalde utilizara al colectivo para buscar la foto en los banderazos de San Bernabé".

Finalmente, Iván Reinares ha anunciado el registro de una batería de preguntas para el próximo Consejo de Administración de Logroño Deporte para que el Gobierno del PP aclare este caos y rinda cuentas por ocultar los pliegos de privatización del próximo curso. "La inclusión es un derecho de los vecinos, no el negocio de ninguna gran empresa", ha concluido.