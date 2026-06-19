El PSOE de Alfaro asegura que el municipio "acumula ya cuatro meses sin servicio de Pediatría"

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alfaro critica "que desde el pasado 18 de febrero esta localidad está sin pediatras. Es cierto que, de manera muy puntual, acude algún pediatra al municipio, pero esto no es suficiente para una población que ronda los 10.000 habitantes".

Desde el PSOE recuerdan que la alcaldesa de Alfaro "ha insistido en numerosas ocasiones en que la falta de pediatras se debía al concurso de traslados que se estaba realizando. Pero ese concurso de traslados ha concluido ya, y las dos plazas de pediatría en Alfaro han quedado desiertas". También han quedado desiertas en Arnedo y Calahorra.

El PSOE de Alfaro ha exigido a la alcaldesa y su equipo de Gobierno "que tome medidas para afrontar este escenario". Además, ha solicitado a la Consejería de Salud "que dé todas las explicaciones sobre la situación tan precaria que existe en el centro de salud de la localidad".

Ante la falta de pediatras, el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una batería de preguntas ante la Cámara "para conocer qué está pasando y qué soluciones piensa ofrecer el Ejecutivo regional".