El PSOE asegura que frente al relato de "humo" del PP, el Gobierno central inyecta 30 millones al campo de La Rioja

El secretario de Agricultura y Ganadería de la CER, Juan Francisco Blanco. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha criticado el "relato de humo y propaganda" que realiza el Gobierno del PP con respecto al sector agrario y ganadero riojano. "Mientras el Ejecutivo de Gonzalo Capellán se rinde ante los problemas del sector primario, el Gobierno de España está poniendo sobre la mesa una movilización de recursos sin precedentes que alcanza los 30 millones de euros en nuestra región".

Así lo ha asegurado el secretario de Agricultura y Ganadería de la CER, Juan Francisco Blanco, al tiempo que ha considerado de un "cinismo insoportable" ver a los dirigentes del Partido Popular y de Vox en La Rioja "hacerse fotos en las manifestaciones cuando luego en el Congreso de los Diputados votan sistemáticamente en contra de los reales decretos de ayudas extraordinarias del Gobierno de España".

"PROPAGANDA O HECHOS"

Blanco ha destacado que "ante la crisis de costes y las dificultades del campo, caben dos formas de hacer política, la de la propaganda o la de los hechos".

Por eso lamenta que mientras que el Gobierno regional "se rinde" ante esos problemas, el Gobierno de España pone sobre la mesa "medidas estructurales que pretenden atajar la raíz de los problemas, junto con las medidas de alivio fiscal". Políticas que, además, ya están beneficiando a los agricultores y ganaderos de la región.

Entre ellas, el secretario de Agricultura y Ganadería se ha referido a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden de módulos del IRPF que beneficiará de forma directa a 10.000 agricultores y ganaderos riojanos "permitiéndoles un ahorro fiscal neto en nuestra comunidad de más de 5 millones de euros".

Pero también, asegura, es el Ejecutivo central el que ha aprobado una reducción general del 10 por ciento de rendimiento neto, la rebaja del 35 por ciento para la compra de gasóleo agrícola y del 15 por ciento por los fertilizantes.

"Si sumamos las líneas extraordinarias puestas en marcha por el Ministerio, estamos hablando de una movilización de recursos sin precedentes que alcanzan los 30 millones de euros en La Rioja que van directos al tejido productivo riojano", ha afirmado.

Así, las medidas impulsadas por el Gobierno de España "se centran en tres materias concretas como son las ayudas para la compra de fertilizantes, la lucha contra enfermedades animales y vegetales, además de actuaciones vitivinícolas y las reducciones fiscales".

Además, y dentro del Plan de Choque del Estado frente a los costes de producción, dotado con más de mil millones de euros a nivel nacional, "en La Rioja ya hay más de 2.450 agricultores que perciben las ayudas directas para la compra de fertilizantes. Esto se traduce en una inversión global inyectada en nuestra región de unos 4,6 millones de euros".

A juicio de Juan Francisco Blanco "esto es apoyar al campo con recursos reales".

EN EUROPA

Pero también en Europa el PSOE defiende en Bruselas una PAC fuerte, con fondos suficientes que garantice la igualdad, sin depender del dinero que pueda poner cada país. Asimismo, desde el Gobierno central "se está trabajando firmemente para lograr precios justos y exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, avanzando en reforzar el control de la competencia desleal en los acuerdos comerciales y en reducir la burocracia que asfixia a nuestras explotaciones".

Frente a ello, prosigue, la Consejería de Agricultura se ha "cruzado de brazos y no hace nada".

Centrado finalmente en "nuestro sector insignia, el vitivinícola, "que atraviesa un momento crítico" la respuesta del Gobierno central "vuelve a ser clara y estructural; 5,4 millones de euros destinados específicamente a La Rioja dentro de la intervención sectorial vitivinícola de la PAC, para financiar la reestructuración y reconversión de viñedos y la innovación tecnológica".

Con todo ello desde el PSOE exigen "de forma inmediata medidas urgentes y reales de apoyo al campo. Unas ayudas que vayan más allá de los 1.000 euros que es lo único que el Ejecutivo del Partido Popular parece saber hacer".

Una ayuda, considera, que "no soluciona el problema de fondo. El campo riojano no necesita parches publicitarios que se evaporen en una semana, necesita rentabilidad estructural".

RELEVO GENERACIONAL

Ve también necesario un Plan estructural para el relevo generacional o un plan propio para fijar población en el medio rural y una apuesta autonómica "valiente" por la modernización de regadíos que complementen los fondos estatales.

Finalmente desde el PSOE también lamentan "que el presupuesto para 2027 no contenga ni una sola medida estructural para paliar los problemas del campo".

"Son unas cuentas vacías de ideas y vacías de estrategia y esa falta de ambición del Gobierno de La Rioja no es gratis porque está poniendo en serio riesgo a miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos riojanos que hoy se encuentran desamparados por su propio ejecutivo autónomo", ha finalizado.