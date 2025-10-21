El PSOE asegura que la gestión de Escobar "ha defraudado" a los logroñeses y "dañado la imagen de la ciudad"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Luis Alonso, ha asegurado que la gestión del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "ha defraudado" a los logroñeses y "ha dañado la imagen de la ciudad". "Su gestión tiene ya un coste económico para Logroño, que está cifrada en 7,6 millones de euros", ha reseñado, para recordar que "todo ha sucedido con mayoría absoluta; mayoría absoluta de votos, pero minoría absoluta de aciertos".

Alonso ha realizado estas afirmaciones en su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en la que se ha referido a "la cadena de errores, decisiones, torpezas, récord negativo y, sobre todo, incumplimientos de este Equipo de Gobierno".

"Doce meses desde el anterior debate, si bien las últimas semanas han sido más nefastas, ya que todo lo que podía salir mal, ha salido mal, de lo puntual a lo estratégico; desde festejos a urbanismo; desde presupuestos a participación; desde espacio público a movilidad; o desde fondos europeos a los barrios", ha apostillado.

Para Alonso, los 28 meses de gestión de Escobar al frente del Ayuntamiento son "nefastos, con responsabilidad cero, y cero autocrítica". Mientras esto ocurre, le ha acusado de "levantar castillos en el aire con planes a 25 años para tratar de ocultar; para tratar de eclipsar una realidad que cada día es más evidente, los 7,6 millones de euros perdidos de los fondos europeos".

En este punto, le ha recordado que hace un año "le pedí que rectificase, que diese marcha atrás, que todavía había algo de tiempo, y todo para evitar el desastre que ya se cernía sobre las arcas municipales", si bien "no ha rectificado", por lo que el tema de los fondos europeos "ya tienen un castigo, cifrado en 7,6 millones de euros".

"ERROR MÁS GRAVE, LA NO REFORMA DE SAN ANTÓN"

Por otra parte, el portavoz socialista ha reconocido que "preguntado por cuál era la peor actuación o el error más grave realizado por el Equipo de Gobierno, lo tuve claro, la no reforma de San Antón, ya que engañaron a todo el mundo".

"Es que además luego quedaron desnudos, sacando un triste plano en un cartón pluma con su reforma de la calle San Antón", ha añadido, recordando que "hay una necesidad evidente y reconocida de la reforma de la calle, porque ya están cerrando negocios".

MEDIDAS EN VIVIENDA

En materia de vivienda, Alonso ha manifestado que "estamos de acuerdo con algunas de las actuaciones que están llevando a cabo, pero que son una gota de agua, siendo como es, una emergencia social".

Ante ello, ha avanzado que le iba a hacer entrega, al finalizar su discurso, 20 medidas en materia de vivienda que "nosotros consideramos necesarias para la ciudad de Logroño". "Que la adjudicación de todos los pisos sociales se hagan por sorteo a través de un registro de solicitantes; que en el Ayuntamiento de Logroño se realice la memoria necesaria que debe realizar la comunidad autónoma para declarar a Logroño como zona tensionada; o la necesidad de contar con el IRVI", son algunas de las propuestas del PSOE.

Hilando con el tema de la vivienda, se ha referido a los pisos turísticos, lamentando que "llevemos 22 meses esperando que hagan ese macroestudio", por lo que "no parece que tengan ganas de llevar a cabo ningún estudio".

Ha reclamado actuaciones en los barrios de Logroño, para, después, criticar que en el presupuesto "por primera vez en la historia del Ayuntamiento, alguien presente un ahorro neto negativo de 8 millones de euros, teniendo que realizar un plan de gestión". Sobre ello, ha lamentado que las medidas de ese plan "no están funcionando o no le están haciendo al ritmo necesario".

INFRAESTRUCTURAS

Alonso, a continuación, se ha referido a las infraestructuras, poniéndose a disposición del Equipo de Gobierno para "sumar esfuerzos por reclamar las mejoras necesarias, especialmente en materia de transporte ferroviario a Madrid y a Barcelona".

No obstante, ha puesto en valor tres actuaciones en este ámbito del Gobierno de España; la reciente adjudicación de los proyectos constructivos del tramo ferroviario entre Logroño y Castejón de Ebro; la gratuidad de la AP-68 a partir de noviembre del 2026; y la tercera, es que "próximamente vamos a conocer el estudio de viabilidad del trayecto de Logroño a Miranda de Ebro".

Sobre el soterramiento del ferrocarril, "la culminación de esa primera fase del soterramiento y la continuidad de las siguientes fases, incluido el traspaso de los suelos de ADIF a la sociedad, sigue siendo una prioridad de ciudad y esperemos contar con el mayor consenso posible".

Para el portavoz del PSOE "esta pérdida de oportunidades no solo la vemos con la gestión de los fondos europeos, también la observamos en la pérdida de proyectos estratégicos". Así, el Parque científico tecnológico "se va del polígono de Las Cañas a una carretera nacional cerca de Albelda, dejando de lado también la zona de la universidad". Esto supone "15 millones de inversión que han volado de Logroño". Hablamos, además, del Centro de datos de la economía de la lengua, "que igualmente se va a esa carretera nacional". Todo esto, "con el silencio atronador y cómplice de Conrado Escobar".

Y a ello, ha sumado el proyecto de Bosonit, que "hace un año Escobar presumía de haber desbloqueado y reactivado y que hoy ha desaparecido". Y todo esto, ha concluido "sucede justo cuando Logroño va a recibir este año 56,8 millones de financiación del Gobierno de España, una cifra récord".

"NO HAY RECORTES"

En la réplica, Escobar ha dicho no compartir la visión de "desastre" que el PSOE tiene la ciudad, cuando hay indicadores positivos en materia de "empleo, comercio, seguridad o transporte público". Ha agradecido que los socialistas "por fin hayan entendido que la vivienda es algo importante, por lo que leeré con detenimiento esas propuestas".

Ha recordado que en junio, en colaboración con el IRVI, se van a entregar 24 viviendas de alquiler de suelo municipal, y todo ello porque "entendemos que la vivienda es una prioridad". A continuación, le ha señalado al PSOE que "no son de fiar" en relación al Plan General Municipal, relatando cómo se han desarrollado las diferentes actuaciones.

Por otra parte, ha negado "recortes" en materia de servicios sociales, ya que "no solo no hay recortes, sino que todas las peticiones están atendidas, y en menor tiempo que antes". En este punto, ha indicado que "los siguiente que tenemos que hacer es preocuparnos por aquellos que son los vulnerables de los vulnerables, que son las personas sin techo; el sin hogarismo tiene que tener una respuesta".

En su intervención, Escobar ha defendido la gestión con los fondos europeos, destacando las actuaciones en Duquesa de la Victoria o las 'Cien Tiendas', sin olvidar la apertura de la estación de autobuses.

En el caso de la reforma de San Antón, se trata de "beneficiar a la ciudad, por lo que seamos serios, porque no valen esos experimentos que presentaron en la legislatura anterior". "Lo más importante es que volvemos al origen es que los vecinos y comerciantes no querían su proyecto, por lo que ha habido que rehacerlo", ha recordado.

El alcalde de Logroño, por otra parte, ha lamentado que la ausencia de presupuestos del Estado va a hacer que el Ayuntamiento "pierda cinco millones de euros", al tiempo que se ha referido a que "se han desastacados PERIs, algunos que llevaban 25 años en el cajón".

Escobar, ha asegurado, para concluir, que "cuando están esas ideas claras, cuando tenemos una aspiración colectiva, es lo que nos permite aspirar a fondos europeos", añadiendo que "nos hemos presentado y obtenido 16 millones de euros que se traducen en mejora en el Camino de Santiago, infraestructuras inteligentes, digitalización del enoturismo o eficiencia energética gestión del ciclo del agua". Finalmente, ha tendido la mano a los socialistas en materia de Plan General Municipal, en vivienda y sobre el soterramiento.