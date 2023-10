El PSOE asegura que el PP "demuestra en Logroño que está en contra de la conservación del lobo"

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Jesús María García, ha afirmado que la reunión mantenida ayer en Logroño entre consejeros de comunidades autónomas presididas por el PP sirvió para dejar clara la postura de los populares, que "están en contra de la conservación del lobo".

García ha señalado que esa reunión "no fue otra cosa que un alarde populista para intentar dar la sensación de querer poner soluciones, cuando la realidad es que no se aportó ni una sola".

Para García, esta reunión de representantes del Partido Popular convocada por Cuca Gamarra en Logroño fue "un festival de mentiras y manipulación celebrado con la única intención de despistar al sector de la ganadería extensiva en La Rioja". Este sector, ha añadido García, "lo único que necesita son soluciones a sus problemas, que van mucho más allá de la presencia del lobo".

El diputado socialista ha recordado que la protección de esta especie "es una competencia impulsada y solicitada por la propia Unión Europea que, además, parte de estudios e informes científicos que aconsejan proteger al lobo".

Jesús María García ha señalado que el PP "se limitó a criticar a Pedro Sánchez sin aportar ni una sola medida para hacer compatible la presencia del lobo en nuestros ecosistemas con la supervivencia de la ganadería extensiva".

García ha asegurado que el Gobierno de Gonzalo Capellán "ha paralizado por completo el Plan de gestión diseñado por el Ejecutivo de Andreu para hacer compatible la presencia del lobo con la ganadería extensiva en los montes y sierras de La Rioja". Eso demuestra, ha dicho García, que el actual Gobierno de La Rioja "ha renunciado a mantener un modelo de gestión que ha dado resultados positivos en otras zonas de nuestro país y en toda Europa".

Al Ejecutivo regional "solo le interesa trasladar que la solución a los ataques pasa exclusivamente por exterminar al lobo de nuestros montes". Y para conseguir este fin, "no ha dudado incluso en enviar un informe técnico, totalmente viciado, manipulando datos y ocultando aquellos que no le sean favorables a su teoría". García ha asegurado que es "un informe que ningún técnico, ni científico ha firmado y que por tanto no deja de ser un documento político sectario".

Finalmente, ha recordado también que "es absolutamente falso que actualmente no se puedan eliminar ejemplares, se puede hacer siempre y cuando se cumplan determinados criterios técnicos objetivos para ello". Así, la realidad revela que "en el año 2022 hubo el mismo número de ataques que en el año 2019".

Desde el PSOE "exigimos al Gobierno de La Rioja que ponga en marcha medidas efectivas para evitar los daños a la ganadería extensiva del lobo, sin necesidad de tener que exterminar a la especie".