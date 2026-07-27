El PSOE asegura que La Rioja vuelve a estar en el mapa de grandes inversiones de infraestructuras "a pesar" del PP

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sergio Martínez Astola. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha celebrado que nuestra comunidad autónoma "vuelva a estar en el mapa de las grandes inversiones estatales en materia de infraestructuras" gracias "al compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez y a pesar "de la gestión" realizada por el Ejecutivo riojano liderado por Gonzalo Capellán.

Una cuestión que, como ha defendido el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sergio Martínez Astola, se "demuestra con hechos". La realidad -indica- "es que nunca antes habían coincidido en marcha tantos proyectos estratégicos para modernizar las comunicaciones de nuestra ccaa como ha ocurrido con el actual Gobierno de España".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha recuperado proyectos que el Partido Popular "dejó morir durante años con el silencio cómplice del Gobierno y del Partido Popular de La Rioja" sino que, además, "ha vuelto a incorporar a nuestra comunidad autónoma a la planificación estratégica de las grandes infraestructuras del Estado".

FERROCARRIL

En cuestión del ferrocarril, Martínez Astola ha recordado que "hemos pasado del abandono absoluto del PP al compromiso del PSOE". En este sentido ha recordado que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España de la mano de Mariano Rajoy en el año 2011, "se encontró con estudios informativos ya iniciados".

"Tenía el trabajo encaminado y disponía de la oportunidad de modernizar definitivamente nuestras conexiones ferroviarias pero el PP no hizo nada".

Algo que también ocurrió -lamenta- con el estudio del tramo Logroño-Miranda de Ebro, "que fue contratado en septiembre del año 2010 y quedó abandonado durante años".

El tramo Logroño-Castejón sufrió exactamente "el mismo trato". El estudio informativo caducó en el año 2013 "y permaneció olvidado hasta el año 2018 ante las denuncias reiteradas del Partido Socialista de La Rioja".

Y mientras tanto -prosigue- la variante de Rincón de Soto "seguía paralizada con un proyecto más propio del siglo pasado, diseñado para velocidades de apenas 140 kilómetros por hora". Ésta fue -ha dicho- "la herencia del PP en materia de infraestructuras ferroviarias en nuestra comunidad autónoma".

"RETRASOS Y PROYECTOS PARALIZADOS"

Así las cosas, cuando el PSOE llegó a La Moncloa "se encontró con retrasos, proyectos paralizados y una comunidad que estaba completamente fuera de la planificación ferroviaria estatal".

Una realidad que "cambió el Gobierno de Sánchez y hoy podemos decir que la variante de Rincón de Soto ya está en obras -desde abril del año 2024- después de actualizar completamente el proyecto para adaptarlo a una velocidad de 200 km por hora".

Pero además, el tramo de Logroño-Castejón cuenta con un estudio informativo aprobado, la declaración ambiental favorable y los proyectos constructivos adjudicados desde octubre de 2025 con el objetivo además de poder licitar las obras a finales del año 2027.

"Hoy también podemos decir que el tramo entre Logroño y Miranda de Ebro vuelve a avanzar con paso firme".

Aún sabiendo que el corredor "por sus condicionamientos medioambientales es técnicamente complejo" desde el Ministerio "se actuó con rigor, el Gobierno de España ya ha anunciado el inicio de la licitación de un nuevo estudio informativo", ha afirmado.

Mientras tanto el PP "utiliza todo como excusa para no hacer nada. La diferencia entre unos y otros es que hoy todos los expedientes avanzan, al contrario de lo que pasaba con el gobierno del Partido Popular". Y eso significa que La Rioja "vuelve a tener futuro ferroviario".

"EL EJECUTIVO RIOJANO ESTÁ DESAPARECIDO"

Desde el PSOE critican también que mientras el Gobierno de España "trabaja, el Ejecutivo riojano está desaparecido. No ha liderado ninguna reivindicación seria. No ha planteado propuestas. Y, por supuesto, no ha ejercido ningún tipo de influencia institucional".

Y el ejemplo más evidente -a juicio del PSOE- fue "el que vivimos el año pasado, cuando ni siquiera el presidente de nuestra Comunidad Autónoma quiso una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructuras para coordinar actuaciones".

Para los socialistas "es difícil de entender que para defender los intereses de La Rioja se rechace sentarse a llevar con quien tiene la capacidad de invertir en ella".

Por tanto, desde el PSOE consideran que el PP "se equivoca de estrategia. Debería favorecer la colaboración institucional, la lealtad y el acuerdo".

AP-68

Martínez Astola también se ha referido a la liberalización de la autopista AP-68 en su tramo riojano. "Ante esta decisión histórica que vendrá de la mano de un gobierno del PSOE, el PP intenta ahora dar lecciones sobre la autopista" pero ha querido recordar que fue "un gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, quien decidió prorrogar durante 15 años la concesión del AP-68".

"15 años más de peajes durante los cuales los riojanos han tenido que seguir pagando y 15 años en los que el Gobierno de la Rioja ha destinado cerca de 90 millones de euros para bonificar parcialmente esos peajes". Ese dinero, considera Martínez Astola, "debería haber servido para transformar completamente muchas carreteras autonómicas que todavía hoy necesitan grandes inversiones y cuya responsabilidad es exclusiva del Gobierno de La Rioja".

Aún así, y "gracias de nuevo al PSOE" la autopista será -a partir de noviembre de 2026- una infraestructura pública y contará, como ya ha anunciado el Gobierno de España, con un nuevo contrato estatal de conservación dotado con 22 millones de euros para garantizar su mantenimiento".

Además, el Gobierno de La Rioja dejará de gastar aproximadamente 6 millones de euros cada año en bonificaciones que deberá destinar a la mejora de las carreteras que son competencia autónoma.

RONDA SUR

Entre otras infraestructuras, el PSOE también ha asegurado que con la entrada de funcionamiento de la Ronda Sur "se producirá uno de los mayores cambios en la movilidad del entorno de Logroño en las últimas décadas".

"El tráfico de paso dejará de atravesar la ciudad, disminuirá la presión sobre la LO-20, mejorará la seguridad vial y aumentará la calidad de vida de miles de riojanos y de riojanas", ha indicado.

La Ronda Sur incorporará además cinco nuevos accesos y remodelará otros tres, incluyendo la conexión con el Hospital San Pedro, el Polígono de La Portalada y con Villamediana de Iregua. A ellos se suman los nuevos enlaces previstos con la AP68; Ya está operativo el enlace de Lodosa y se están redactando los proyectos de Haro, Calahorra y Aldeanueva de Ebro. "Ocho nuevas conexiones para el principal eje económico y demográfico de la Rioja".

Con todo ello se demuestra que "mientras unos viven instalados en el victimismo permanente, otros trabajamos para que las inversiones lleguen a la revista. Mientras unos anuncian conflictos, el Gobierno de España licita proyectos, adjudica obras y moviliza inversiones".

En estos momentos, finaliza, "La Rioja vuelve a estar en el mapa ferroviario de España, deja atrás un viaje histórico que tenía que haber finalizado hace 15 años con la autopista y cuenta con mejores conexiones ferroviarias, viarias y logísticas".

"Y todo ello tiene un denominador común, el compromiso del Gobierno de España con La Rioja. Hoy La Rioja vuelve a avanzar de la mano del gobierno español".