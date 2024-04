El PSOE avisa de que Salud "hace trampas" para reducir esperas quirúrgicas y "saca a pacientes de la lista oficial"

LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista, María Somalo, advierte de que desde el pasado mes de septiembre "un total de 1.541 pacientes" del Servicio Riojano de Salud "han sido derivados a una lista de 'aplazados', que ya no cuenta para el cómputo de listas de espera o pendientes de quirúrgica, por no querer ser operados en el hospital de Calahorra o en Los Manzanos". Una actividad que "reduce las listas oficiales" pero que es una "trampa".

Una "penalización en toda regla", tal y como ha lamentado la exconsejera de Salud al presentar los datos que "desmontan" la "buena política" de la que "hacen gala" en el Gobierno riojano.

Somalo sustenta esta información "con datos recibidos por vía parlamentaria". En concreto, indica, en septiembre de 2023 se derivaron a esa lista de 'aplazados' un total de 259 pacientes, en octubre 233, en noviembre 226, en diciembre 282, en enero 270 y en febrero 232.

"En total, desde el mes de septiembre, 1.541 pacientes han sido derivados a una lista de 'aplazados' que ya no cuenta para el cómputo de listas de espera o pendientes de quirúrgica", algo que, además, "reduce las listas de espera".

Por lo que "para llegar a los datos de los que hacen gala desde Salud, se demuestra que están haciendo trampas".

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

María Somalo ha querido analizar la evolución de la actividad quirúrgica en el Servicio Riojano de Salud en 2023, a partir de los datos del Ministerio y del Parlamento riojano.

De esos datos "se extrae que la actividad quirúrgica del SERIS fue mayor en el primer semestre de 2023 -cuando gobernaba el PSOE- que en el segundo -cuando tomó posesión el PP-", afirma la socialista.

En concreto, el número de intervenciones programadas realizadas en el San Pedro de enero a junio "fue de 13.905 operaciones y de julio a diciembre 12.388 intervenciones. En cuanto a las urgentes, en el primer semestre se realizaron 1.007 y en el segundo 969".

Tras ofrecer también los datos de la situación del hospital de Calahorra, el PSOE asegura que "en el primer semestre del año se hicieron un total de 16.779 intervenciones quirúrgicas y en el segundo 15.065".

Con esto se observa -a juicio de Somalo- "la falsedad del Gobierno de La Rioja y de la consejera de Salud quien nos señala a los socialistas de suspender el Plan de Choque drásticamente cuando dejamos el Gobierno. Algo que nunca fue cierto porque nunca se suspendió y mucho menos por orden del gobierno socialista".

Desde el PSOE critican también el descenso de operaciones porque "desde que el PP llegó al Gobierno comenzó a licitar y a justificar la necesidad de externalización. No es hasta octubre cuando, de manera sorprendente, el ritmo de las intervenciones quirúrgicas vuelve a subir".

"IMPIDIR Y RETRASAR"

Como ha explicado la diputada socialista "para que las listas quirúrgicas desciendan se pueden hacer tres cosas; operar, impedir dificultar o retrasar la entrada a estas listas de espera o, por último, sacar de esa lista oficial a pacientes sin haberlos intervenido" y el Gobierno de Capellán "hace esas tres cosas".

Así, relata, el Gobierno de Capellán "retrasa la entrada de nuevos pacientes" porque, según los datos, "de las 36 especialidades de consultas de especialistas se desprende que durante 4 meses (de junio a septiembre de 2023) el número de pacientes que había esperando para acceder al especialista es exactamente el mismo". Además hay citas "canceladas o retrasadas".

SOBRESUELDOS

En otro orden de asuntos, la diputada socialista asegura que "aunque está siendo muy complicado acceder a la información y que el Gobierno de La Rioja nos responda", tienen "sospechas" de que podría haber más cargos directivos que realizan actividad extraordinaria a pesar de incompatibilidades", como "el exgerente del SERIS".

"Parece que hay un plan preconcebido y pactado con la consejera de Salud para cobrar sobresueldos añadidos por su actividad extraordinaria, algo que es muy preocupante".

"El patrón se repite porque todos los cargos directivos han duplicado e incluso triplicado el sueldo que debían percibir solo atendiendo a las tareas de su cargo de alta dirección sin contar lo que cobran de sobresueldos por guardias o actividades extraordinarias", explica.

Con todo ello, finaliza, "no puede ser que las guardias mejor remuneradas las hagan los cargos directivos cuando la orden era la contraria, era el último remedio cuando no hubiera otro profesional médico. El plan era preconcebido y el cambio de estructura del SERIS que se produjo en noviembre quiere dar apariencia de legalidad a algo que no lo es".

"Se ha pedido la información de todos y puede que nos llevemos alguna otra sorpresa", ha finalizado.