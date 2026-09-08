El PSOE de Calahorra critica que la alcaldesa "ha gastado 1,2 millones en comprar una ruina" como el Convento del Carmen

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado 26 de agosto, los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra solicitaron acceder al Convento del Carmen (ahora de propiedad municipal), para comprobar y valorar los daños sufridos por el edificio el pasado 18 de agosto, tras colapsar parte del tejado, que terminó desplomado sobre el techo de la segunda planta. Un convento "en estado calamitoso, en ruinas, y que se compró de una forma innecesaria, tirando a la basura 1,2 millones de euros".

Dos días después de esta petición, la alcaldesa, Mónica Arceiz, contestó denegando la entrada con una lacónica y escueta frase: "No se concede lo solicitado". Sin dar la menor explicación ni motivo alguno para denegar la entrada.

Ante esta negativa, "injustificada y contraria" al derecho fundamental a la participación política y al ejercicio del cargo público (recogido en el artículo 23.1 de la Constitución Española), el Grupo Municipal Socialista registró una segunda petición el pasado 1 de septiembre.

En esta segunda ocasión la respuesta ha vuelto a ser el bloqueo. Arceiz vuelve a impedir el acceso "pero ahora la motivación es más clarificadora. Se prohíbe el acceso al interior del edificio por motivos de seguridad. Una prohibición que demuestra el estado calamitoso de un convento en ruinas, cuyo tejado ha colapsado, y que se compró de una forma innecesaria, tirando a la basura 1,2 millones de euros".

"Un dineral invertido en un convento que conviene recordar, es tan sólo un edificio rectangular de dos plantas, que no posee ningún valor artístico ni arquitectónico, y en cuya operación de compraventa no se incluyó el templo, que quedó al margen de la venta, en manos de la Iglesia Católica", afirman los socialistas.

Por tanto, lamentan, "Arceiz ha pagado 1.200.000 euros de dinero público por un edificio, que se cae a pedazos y no permite el acceso a los legítimos representantes de quienes han puesto el dinero con sus impuestos".

Desde el punto de vista de la legalidad, "una alcaldesa no puede impedir de forma arbitraria el acceso de un concejal a una dependencia o propiedad municipal que desee visitar para fiscalizar su estado. El derecho de los concejales a acceder a las instalaciones del propio Ayuntamiento forma parte de su función constitucional de controlar y fiscalizar la gestión del gobierno municipal".

La jurisprudencia entiende que los concejales tienen derecho a conocer de primera mano la realidad física de los bienes públicos para verificar cómo se están gestionando o en qué estado se encuentran.

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten al Equipo de Gobierno "que no hay prohibición que tape la incompetencia, que ha supuesto gastar 1,2 millones de euros en comprar una ruina. Es imprescindible dar explicaciones a la ciudadanía y asumir su responsabilidad en este derroche sin sentido".