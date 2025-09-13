LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra critica que la alcaldesa "hace perder el tiempo a la ciudad con la plaza de toros". Como indican en una nota de prensa, "que el Ayuntamiento de Calahorra está dirigido por una alcaldesa y unos concejales sin proyecto y sin rumbo es algo sobre lo que nadie tiene duda".

Durante dos años y medio, el Ayuntamiento de Calahorra, gobernado por el Partido Popular, "ha estado volcado en el proyecto de cubrición de la Plaza de Toros, que ahora abandona, y ha paralizado cualquier inversión en nuestra ciudad".

De esta manera, "tan solo los proyectos que estaban comenzados durante la pasada legislatura se están ejecutando, tales como el Centro de Salud, el Centro de Día o la Estación Intermodal".

La actuación en la plaza de toros, "mal planteada y mal planificada, ha estado protagonizada desde el primer minuto por la improvisación y la falta de proyecto e ideas de la alcaldesa y de los concejales del PP calagurritano", afirman los socialistas.

Esta situación "caótica" respecto de este proyecto confirma lo que el PSOE lleva advirtiendo durante dos años "y es la imposibilidad de realizar estas obras por ser insostenibles desde el punto de vista económico por sus precios completamente desorbitados".

Así las cosas, indican, "la alcaldesa ha perdido dos años y medio empeñada en un única actuación, mientras otros proyectos, como el de la construcción del centro integrado de FP, que se encuentra preparado y es un verdadero proyecto de futuro para la ciudad, se mantienen paralizados".

"Sigue empeñada en la accesibilidad de la plaza de toros sin que haya acometido ninguna medida de accesibilidad en la ciudad en dos años y medio".

Por su parte, y sobre "el carácter insostenible de esta inversión hablan los datos. Un contrato de servicios para redactar el proyecto que se ha incrementado un 50 % desde la adjudicación, y que ha provocado malgastar 252.201,51 euros. Y una previsión de coste de obras que comenzó en dos millones de euros y que ahora alcanza la cifra de los 7 millones, es decir, 5 millones de euros extra y un 180 % de sobrecoste".

"Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa no es reconocer su incapacidad para articular proyectos y planificar el futuro de la ciudad, sino anunciar que pretende gobernar durante tres legislaturas para poder realizar esta obra, que tanto ha perjudicado el futuro de la ciudad", indican desde el PSOE.

"Cabe recordar que para poder realizar este proyecto, Mónica Arcéiz y sus concejales han impulsado la venta del solar del Silo, dilapidando el patrimonio municipal y ha privado a la ciudad de un espacio para la realización de eventos multitudinarios".

"A pesar de que conocía el coste desmesurado de estas obras desde hace semanas, no ha paralizado la venta del solar de El Silo, y ahora Calahorra no tendrá ni un recinto multiusos cubierto en la plaza de todos y se verá privado de un espacio público como el solar de El Silo, perjudicando gravemente los intereses de la ciudad".

De hecho, indican, "para realizar conciertos y otros eventos multitudinarios la alcaldesa hablaba ayer en rueda de prensa de que se iban a realizar en el 'nuevo aparcamiento de la Catedral'. Pero este proyecto también está cuestionado y es de dudosa viabilidad. Un proyecto que fue paralizado por la COTUR por vulnerar la legalidad urbanística, que también contaba con un coste para las arcas municipales completamente desorbitado que tuvo que ser corregido y que tampoco podrá llevar a cabo en esta legislatura".

Además, "cabe recordar que por actuaciones como esta, el Ayuntamiento de Calahorra ha incurrido por primera vez en su historia en el incumplimiento de las reglas fiscales y se ha visto obligado a aprobar un Plan de ajuste económico financiero; una situación inédita. Y también hay que mencionar, que este proyecto fue presentado a una convocatoria de las nuevas EDUSI (EDIL), cuyo encaje con las prioridades exigidas con la Unión Europea es cuestionable y que, de no obtener financiación, habrá privado a Calahorra de más de tres millones de euros muy valiosos que bien podrían haberse utilizado en otras actuaciones más prioritarias".

Desde el PSOE, explican, "también habría que preguntarse, bajo qué criterios de actuación piensa la alcaldesa de Calahorra que una obra de 7 millones de euros es provechosa para la ciudad. Si 4 millones de euros tenían un plazo de amortización de 50 años. 7 millones de euros tendrán un plazo de amortización cercano al siglo".

"Si una obra de 4 millones de euros era asumible con financiación europea, ¿por qué renunció a una obra de similar cantidad con una financiación ya conseguida de 2,86 millones para rehabilitar energéticamente el Complejo Polideportivo de La Planilla? El Partido Popular de Calahorra solo sabe conducir a Calahorra a la parálisis. Durante 24 años gobernaron la ciudad realizando anuncios que nunca jamás pudieron cumplir".

Este asunto de la plaza de Toros "no es nuevo. Ya el PP calagurritano prometió en su día una nueva plaza de toros, que nunca jamás se realizó, y siguen realizando el mismo tipo de gobierno populista, vacío, sin rumbo, ni objetivos, basado en anuncios que nunca se cumplen".

Con todo ello, finalizan, "Mónica Arcéiz comete los mismos errores que sus predecesores populares porque sus proyectos surgen de la misma fuente que ya hundió a Calahorra en el pasado y la volverá a hundir de seguir durante más legislaturas en el gobierno de la ciudad".