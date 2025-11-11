El PSOE de Calahorra exige "explicaciones" sobre la destrucción del Soto del Cicados

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra ha calificado de "esperpento" el pleno celebrado ayer de manera extraordinaria para imponer una sanción a la empresa organizadora del festival Holika, ante el riesgo de caducidad del expediente tras un año de tramitación. "Ejemplifica a la claridad cómo actúa el Gobierno de Mónica Arceiz y su equipo con el apoyo fiel e indispensable de Oscar Moreno, concejal de IU".

En una nota de prensa, ribera".

Sin embargo del expediente se desprende que tanto Antonio Mazo, en representación del Ayuntamiento, como Óscar Moreno, "que lejos de representar el interés general dice haber obrado como representante de la empresa Burcor, decidieron arrasar un espacio natural para ampliar el espacio destinado a los festivales Holika y Gran Reserva".

Para el Partido Socialista, las manifestaciones realizadas por el concejal de Izquierda Unida, ayer en sus redes sociales, al respecto de responsabilizar a la arquitecta municipal de dar una autorización vulnerando la ley, "resultan intolerables y podrían ser incluso delictivas, puesto que atribuyen de facto la comisión de un presunto delito de prevaricación a un funcionario público sin tener ninguna prueba al respecto, y eso es lo que precisamente hace el señor Oscar Moreno en sus declaraciones". "Acusa a una funcionaria pública de dar una autorización verbal para que se realicen unas obras fuera de la ley".

Como continúan, "es todavía más censurable esta conducta, cuando el propio Moreno conoce perfectamente que dentro del expediente se citan correos electrónicos que demuestran que la arquitecta municipal advirtió por escrito de que para realizar cualquier tipo de obra, se necesitaba solicitar autorizaciones y permisos a diferentes administraciones".

Por lo tanto, las acusaciones del concejal de Izquierda Unida contra la arquitecta municipal "son falsas de toda falsedad. Igualmente es falsa la manifestación vertida por Óscar Moreno en referencia a que la arquitecta municipal fue promocionada durante la etapa de gobierno del Partido Socialista".

"Esto es mentira, ya que cuando el Partido Socialista llega al Ayuntamiento de Calahorra esta persona ya ocupaba el mismo puesto que siguió ocupando cuando se marchó el Partido Socialista de la alcaldía. No hubo promoción ni ascenso ninguno. Por lo tanto, es falso y una calumnia".

Lo que tendría que explicar Moreno -indican los socialistas- "es qué pinta representando y defendiendo los intereses comerciales de empresas privadas, en asuntos municipales en los que tiene que ejercer su derecho de voto como concejal".

"Resulta preocupante que un concejal, un representante de los ciudadanos, asista a actos administrativos de su propio Ayuntamiento en representación de empresas privadas, y eso es precisamente lo que ayer él mismo confesó en sus redes sociales".

"La ansiedad de Moreno por apropiarse de la celebración del festival Holika le está llevando a perder la cordura y el sentido común. Quienes consiguieron para Calahorra la celebración del festival fueron la entonces alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, y sus concejales en el equipo de Gobierno. Y esta situación todavía no ha sido aceptada ni asumida por el concejal de IU que con sus declaraciones pretende enfrentar al PSOE con la empresa BURCOR, de manera desesperada", lamentan.