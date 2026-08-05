El PSOE de Calahorra insta a "actuar de inmediato" en el mantenimiento de la Avenida de Navarra

Estado del cesped - AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CALAHORRA

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista en Calahorra ha instado al Equipo de Gobierno a actuar "de inmediato" en el mantenimiento de la Avenida de Valvanera.

En nota de prensa, el PSOE ha considerado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra "ha abandonado definitivamente la Avenida de Valvanera" de la localidad.

Así, ha dicho, son muchos los vecinos que en las últimas semanas vienen manifestando el "mal estado" que presentan las jardineras, del cesped, o los alcorques de los árboles.

Ha recordado que ya en marzo advirtió del mal estado del pavimento, "con zonas hundidas, socavones y baches que se acumulan por toda la calle". Sin embargo, "lejos de resolver estos problemas, ahora el abandono se ha extendido a todas las zonas de jardinería".

Ha relatado que "muchas de las jardineras han quedado sin planta y otras han visto como sus ejemplares están completamente secos, a causa del calor".

"Lejos de ser una situación producida desde este verano, buena parte de estas jardineras llevan vacías o secas varias semanas, meses e incluso años", ha clamado.

Ha relatado cómo las zonas bajas con piedra, donde se plantaron ejemplares de enredadera, están "completamente despobladas" de la planta original, llenas de malas hierbas, cuando no persisten socavones que no son tapados pese a las advertencias que hacemos al Equipo de Gobierno en cada reunión.

Ha sumado que "las malas hierbas también pueblan los alcorques de los árboles, lo que contrasta con zonas de planta seca a su lado".

"El estado de la hierba es otra cuestión muy negativa, ha quedado completamente irreversible. El cesped está quemado por el calor, por regar de manera inadecuada o insuficiente, y lo más probable es que sea necesario replantarlo para poder recuperarlo para el futuro", ha aseverado.