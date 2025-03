El PSOE calcula en 6,5 millones lo que va a perder Logroño "por la nefasta gestión" municipal de los fondos europeos

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha calculado este lunes en 6,5 millones -entre devoluciones e intereses de demora- lo que va a perder el Consistorio "por la nefasta gestión" del actual equipo de Gobierno local en lo relacionado con los fondos europeos.

"Es un suma y sigue, un suma y sigue en el coste de la factura que va a tener para los logroñeses y logroñesas la nefasta gestión del Gobierno de Conrado Escobar en materia de fondos europeos, ahora con los llamados intereses de demora", ha lamentado el portavoz socialista Luis Alonso, en rueda de prensa.

Ha detallado, en este sentido, que "el Partido Popular, que es un experto en no ejecutar proyectos europeos subvencionados, había solicitado al Ministerio de Transportes, por esos dos millones devueltos a finales de diciembre del 2024, no aplicar la Ley General de Subvenciones en materia de intereses de Demora y todo ello acogiéndose o interpretando un Real Decreto específico del año 2023".

Un Real Decreto Ley 8-2023, "en concreto, de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo". Ahora, "según lo que hemos conocido la semama pasada, el Ministerio de Transportes le ha dicho al Ayuntamiento de Logroño que no es posible eso, que no tiene cobertura legal y que, por lo tanto, por la devolución de fondos europeos, tienen que pagar los intereses de demora".

"Y es que los proyectos que no ha ejecutado el Ayuntamiento de Logroño no pueden acogerse a ese Real Decreto Ley. Por tanto, el Ministerio de Transportes le ha dicho al Ayuntamiento de Logroño que tiene que pagar algo más de 191.000 euros de intereses de demora porque una parte importante del dinero de varias actuaciones en materia de movilidad sostenible no se han ejecutado y porque se han devuelto dos millones de euros", ha especificado.

Ha recordado Luis Alonso que "se han devuelto dos millones de euros en el Eje Ciclista Este-Oeste, que incluye Avenida Portugal y Duquesa de la Victoria; en la reforma de la calle Sagasta; y en la nueva ejecución del carril ciclopeatonal de la A-13". Es decir, "casi 200.000 euros más derivados de la decisión del Partido Popular, de la nefasta gestión del Partido Popular en materia de fondos europeos".

Y ha mencionado, en este marco, "el terrible currículum que lleva el Gobierno de Conrado Escobar en materia de fondos europeos", apuntando la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal, "sin avisar al Ministerio" y planteando como alternativa un carril bici por Bretón de los Herreros que, 24 horas después, ser reconociese que era un error de comunicación".

En segundo término, ha incidido en el "dejar pasar ocho o nueve meses dando vueltas a la reforma de la calle Sagasta para presentar un proyecto peor y no aprobado por el Ministerio ".

En tercer lugar, ha citado "el renunciar de manera total a el carril ciclo peatonal en el tablero de la A-13", además de que "en cuanto al Eje Ciclista Este-Oeste, el no solicitar modificaciones en la calle Duquesa de la Victoria; o no aprovechar nada de nada de ese proyecto de modernización tecnológica del comercio por casi dos millones de euros del anterior Ministerio de Industria y Comercio".

"Y el colmo de la negligencia de la gestión que es perder dos millones de euros en números redondos de la no reforma de la calle San Antón, para luego a renglón seguido presentarnos un proyecto que también hubiese sido beneficiario de fondos europeos y que ahora tiene que sacar el Ayuntamiento de Logroño de su propia caja", ha continuado relacionando.

MÁS PROYECTOS.

A todo ello, igualmente, ha sumado que "por delante quedan intereses de demora, sanciones y la ejecución de otros proyectos". En la primera cuestión, Alonso ha argumentado que "todavía no sabemos qué intereses de demora puede suponer la devolución de los proyectos para la modernización tecnológica del comercio y para la reforma de San Antón", que, "de acuerdo a los datos que manejamos", el PSOE ha calculado que "esos intereses de demora van a superar los 300.000 euros".

"Por lo que por tanto ya no son dos millones a devolver del Ministerio de Transportes, ni tampoco son cuatro millones del proyecto de modernización tecnológica del comercio, ni siquiera son seis si sumamos la no reforma de la calle San Antón, sino que casi seguro que van a ser algo más de 6,5 millones de euros si sumamos el total de intereses de demora", ha vaticinado el portavoz socialista.

Además, ha lamentado que "son 6,5 millones de euros de inversión que no se van a acometer, no se van a acometer en la mejora de las calles, de nuestro comercio o en la mejora de la la movilidad sostenible con lo que ello supone de frenar la actividad económica de esta ciudad y de esta región y con lo que ello supone también de generación de empleo para nuestra comunidad".

Respecto a las sanciones, ha avanzado que "habrá que estar atentos a lo que digan dos ministerios, el de Transportes y el de Economía, sobre las no actuaciones por parte del Ayuntamiento de Logroño y ese daño a terceros que ha podido provocar las decisiones del equipo de Gobierno de Conrado Escobar, especialmente, en la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal".

Y en cuanto a los fondos europeos y las actuaciones que quedan por delante, ha citado "una destacada, por 2,3 millones de euros, que es la reforma de la antigua estación de autobuses", sobre la que ha recordado que "tiene un plazo que termina el 31 de marzo del 2026, que esperemos que se cumpla", para lo que "el proyecto definitivo tiene que estar en esta mitad de marzo, debería estar a punto de presentarse porque de lo contrario se seguirían sumando los retrasos".

Por lo tanto, ha resumido que "quedan por delante intereses de demora de dos actuaciones; quedan por delante saber las posibles sanciones una vez que el Ayuntamiento de Logroño presente la justificación técnica de los proyectos, algo que tendrá lugar en este mes de marzo; y queda una actuación muy importante en materia de fondos europeos con la reforma de la antigua estación de autobuses".

Y, como reflexión final, Alonso ha señalado que "nadie pensaba que el PP fuese a destruir lo ya ejecutado con fondos europeos, que fuese a no ejecutar los proyectos europeos, que fuese a devolver millones de euros de fondos europeos, se pensaba que no era necesario devolver o pagar intereses de demora y todo ha salido al revés y todo ha sido un desastre, nos vamos a 6,5 millones de euros de devolución de fondos europeos".

"Ahora se piensa que no se van a imponer sanciones, ahora se piensa que se va a llegar en plazo a ejecutar la reforma de la antigua estación de autobuses, pero sinceramente con este currículum que tiene el Partido Popular de Logroño cualquier previsión a futuro da auténtico miedo", ha finalizado el portavoz municipal del PSOE.