El PSOE califica el proyecto de presupuestos del Gobierno de Capellán de "frustrante y mediocre"

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha calificado el proyecto de ley de presupuestos regionales para el próximo ejercicio, presentado por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, de "frustrante y mediocre porque no encara ni uno solo de los problemas y debilidades que tiene hoy La Rioja".

En nota de prensa, ha visto que "estamos ante unas cuentas públicas que son pura ficción, ya que se anuncia un año más partidas históricas de inversión, cuando la realidad es que después no se ejecutan en su totalidad e, incluso, se detraen recursos".

En este sentido, ha visto que "conviene recordar que el presupuesto inicial destinado a inversiones para 2026 para el hospital de Calahorra ascendía a algo más de 3,2 millones de euros, pero, a 30 de junio de este año, el propio Gobierno regional ya había retirado de ese presupuesto, a través de modificaciones presupuestarias, más de 1,1 millones".

Ha sumado que en materia de salud, en el ejercicio de 2025, de los 46 millones presupuestados para inversiones, se ejecutaron solo 23; así como el "desvío de más de doce millones de euros del presupuesto de este año para la dependencia para pagar otros gastos".

"Y, junto a todo esto, el Gobierno regional viene presupuestando durante esta legislatura 33 millones de euros para polígonos industriales, y el resultado es que la inversión ha sido de cero euros", ha clamado.

Desde el PSOE han indicado que, "si nos fijamos en la ADER, en esta legislatura, el Ejecutivo ha quitado 45 millones de lo inicialmente presupuestado".

Por otro lado, ha apuntado que el incremento de las partidas de sanidad, educación, servicios sociales y vivienda es de 126,8 millones, cuando el aumento de la aportación del Gobierno de España para el año que viene es de 170 millones de euros.

"Es decir, el Ejecutivo regional no usa todos los recursos disponibles para reforzar los servicios públicos, ya que destina parte de estos fondos a financiar la eliminación y bajada de impuestos a los más ricos", ha aseverado.

Para el PSOE, este proyecto de presupuestos "recoge también partidas repetitivas y que no se han realizado hasta el momento como, por ejemplo, el Parque científico tecnológico, el Centro de datos, el centro de salud de Alberite o varias residencias para personas mayores".

Por lo tanto, ha señalado que "la mala gestión económica y financiera del Gobierno regional ha supuesto un incremento de la deuda en esta legislatura". Así, ha dicho, "en 2027 vamos a pagar más de 266 millones de euros en concepto de amortización de préstamos e intereses de la deuda".

"De hecho, lo que más sube en el presupuesto del año que viene son los intereses de la deuda, que crecen en once millones de euros, un 34 por ciento", ha incidido.

Lo que "sí va a hacer el Gobierno de Capellán", ha finalizado el PSOE, "es mantener una política fiscal populista e imprudente que, fundamentalmente, beneficia a las rentas más altas y va a suponer una merma de doscientos millones de euros en los ingresos de las arcas públicas".