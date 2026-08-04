El PSOE critica que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "oculta la contaminación con una estación trampa"

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que el Gobierno de Conrado Escobar "está ocultando la contaminación del aire de Logroño al ubicar la única estación de medición existente dentro de un parque".

Una "trampa deliberada" del Equipo de Gobierno ya que "la estación existente está ubicada en mitad de una zona verde a más de 20 metros de la calzada", ha cuestionado el edil Iván Reinares.

Así "presumir de aire limpio midiendo dentro de un parque es como poner el termómetro a la sombra en pleno agosto y decir que no hace calor", ha señalado Reinares recordando las palabras del concejal del PP, Íñigo López Araquistáin quien -en el último Pleno- "pretendió desacreditar con arrogancia los análisis de colectivos sociales y plataformas ciudadanas que alertan de picos preocupantes de contaminación en nudos críticos de tráfico, como la rotonda de Gran Vía con Vara de Rey".

Y es que "el edil ocultó intencionadamente que la legislación europea obliga a medir el impacto real del tráfico a pie de asfalto, justo donde caminan a diario miles de niños, familias y personas mayores", ha destacado el concejal del PSOE.

Por lo que "lejos de asumir el problema con rigor y humildad, el Equipo de Gobierno prefiere escudarse en una estación fake antes que reconocer que Logroño carece de una red de medición a pie de calle adecuada a la Directiva Europea 2024/2881", ha indicado Reinares.

"El concejal del PP sabía perfectamente que esa estación no mide los coches y usó esos datos engañosos buscando relativizar el problema", ha criticado el edil del Grupo Municipal Socialista.

Como han proseguido, "el engaño" ha quedado al descubierto a nivel estatal, ya que el informe especializado de Ecologistas en Acción, sobre 'Tráfico y calidad del aire urbano en el estado español' al que hace referencia en su revista nº 126, deja a Logroño en el mapa de la vergüenza ambiental: "es una de las peores ciudades analizadas en cuanto a la representatividad de sus mediciones".

El concejal del Grupo Municipal Socialista ha exigido al PP "que deje de jugar con la salud de los logroñeses e instale los medidores donde de verdad tienen que estar: en Gran Vía o en Vara de Rey".