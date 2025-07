El PSOE critica el "boicot permanente" y la "falta de lealtad institucional" del PP en reparto menores migrantes

Los socialistas piden al Gobierno de Capellán que "de una vez se ponga a trabajar y habilite recursos porque en 8 meses no ha hecho nada"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE, María Somalo, ha criticado la "estrategia de boicot constante" que implanta el PP nacional en general y el Gobierno de La Rioja en particular así como la "falta de lealtad institucional" que muestran ante la problemática del reparto de menores migrantes.

"El PP antepone los intereses de los menores no acompañados, que es lo que verdaderamente hay que proteger, a intereses políticos o partidistas", ha reflexionado.

En una comparecencia, la diputada del PSOE ha pedido también al Gobierno liderado por Gonzalo Capellán que "se ponga a trabajar" porque, como ha recordado, "llevamos 8 meses sabiendo que tenemos que acoger a estos menores y no han hecho nada".

"NO SE HA PODIDO SEGUIR AVANZANDO"

María Somalo ha criticado la postura del PP al no acudir a la conferencia sectorial para avanzar en el reparto de menores no acompañados por parte de las ccaa, "los gobiernos del PP boicotearon dicha reunión y no asistieron a la misma impidiendo que se siguiese avanzando en cuestiones previas para aprobar esta situación".

En concreto, "en la reunión de ayer se debía haber aprobado el reparto de más de 125 millones de euros que el Gobierno de España destinaría a las ccaa para financiar el reparto de menores y avanzar en el contenido de un decreto que pretende crear estructuras estables en las ccaa para la acogida de menores migrantes".

Ante ello, prosigue, "la consejera de Salud, María Martín, no acudió a la reunión y se sumó a la estrategia de boicot permanente del PP. Nos parece una postura absolutamente escandalosa".

Para los socialistas, la actitud del Gobierno riojano responde "al pliegue de sus intereses a la estrategia nacional de Génova".

Pide a Capellán que "verdaderamente sea valiente y atienda a la situación, habilite recursos y plazas. Lo único que ha hecho hasta ahora es recordarnos a todos que hay un número de plazas limitadas pero desde hace ocho meses no ha habilitado ningún recurso extraordinario".

La realidad -ha dicho Somalo- es que "si no habilitamos plazas ni recursos nunca podremos tener la posibilidad de atender a estos menores. Capellán no ha planificado nada en estos meses".

Así las cosas, sentencia, "le pedimos que deje de poner excusas relativas a la financiación o a los criterios de reparto y trabajen y empiecen a hacer lo que deberían haber hecho desde hace ocho meses, preparar los recursos correspondientes".