LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica "los cierres de varios consultorios médicos de Logroño como el de los Lirios o recientemente el de Varea y reclama a Escobar que tome las medidas adecuadas para velar por su adecuado funcionamiento".

"Y es que la semana pasada, el consultorio de Varea estuvo cerrado, sin previo aviso, causando un gran malestar a los vecinos", avisan los socialistas.

El Gobierno regional ha explicado que el cierre del centro de salud "se debe a las vacaciones de la titular de la consulta, una justificación que indica la falta de planificación del PP para reorganizar los recursos, ya que ya eran conocedores con anterioridad de esta situación".

"Pero lo más fácil y sencillo es cerrar y obligar a desplazar, en pleno invierno, a los pacientes de su barrio al centro de salud Joaquín Elizalde. Pacientes que muchos de ellos son gente mayor con problemas de movilidad", afirman.

El PSOE desea saber si Escobar y su equipo de Gobierno "eran conocedores de este cierre del consultorio y por qué no realizaron las gestiones necesarias para que el centro de salud no se cerrase de lunes a viernes".

Antes, con el PSOE gobernando Logroño, "los centros no se cerraban ante la ausencia por diferentes motivos de la titular de la plaza, ahora se cierran directamente degradando de forma considerable la sanidad pública".

El Grupo Socialista considera que el Ayuntamiento "debe de velar y trabajar para que los consultorios locales estén abiertos los días que les corresponden y que se doten del personal necesario para dar una asistencia de atención primaria adecuada. Algo que está deteriorándose últimamente como estamos viendo en el caso de Varea o en el caso de los Lirios, donde el consultorio sigue sin médico adscrito para la atención en el barrio".

"Es una obligación y un deber de las administraciones públicas cuidar de los ciudadanos y es lo que piden los vecinos de este barrio de Logroño", finalizan.