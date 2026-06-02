El PSOE critica que el Cubo del Revellín esté cerrado entre semana y no tenga ni visitas guiadas

Carmen Urquía y Kilian Cruz, ante el Cubo del Revellín. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este martes que "el Cubo del Revellín solo esté abierto los fines de semana sin ofrecer ningún tipo de servicio cultural y patrimonial" después de la renuncia de la empresa adjudicataria en la que dos trabajadores se ocupaban de enseñar y explicar esta instalación.

Así, los concejales socialistas Kilian Cruz y Carmen Urquía han dado cuenta esta mañana en una comparecencia ante los medios de la situación por la que atraviesa este espacio patrimonial "que concentra buena parte de la historia más importante de la ciudad", ha verbalizado Cruz.

En este sentido, el edil ha lamentado que el Cubo vaya a estar cerrado durante las fiestas de San Bernabé, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, una situación que ha calificado como "de vergüenza ajena".

Cruz ha recordado las diferentes promesas que realizó el alcalde Conrado Escobar y el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin en los dos últimos años con el fin de "convertir este enclave en un espacio de convivencia, encuentro y referencia patrimonial para logroñeses y visitantes".

Pero la realidad, en palabras de Kilian Cruz, es que "el Cubo del Revellín permanece cerrado de lunes a viernes por culpa de la inoperancia del PP en los 3 años de legislatura".

LA NUEVA LICITACIÓN "ACABA CON LA INFORMACIÓN TURÍSTICA".

A su vez, Carmen Urquía ha denunciado "el cambio de modelo" que ha impuesto Conrado Escobar en la nueva licitación de los servicios auxiliares del Cubo.

Un nuevo modelo que, ha dicho, "sustituye el personal que organizaba las visitas guiadas y explicaba el recorrido en español, inglés y francés por personal de ordenanza".

Trabajadores, ha añadido, "cuya labor se limitará a abrir, cerrar y vigilar, dejando que sean las pantallas y los paneles explicativos los que hablen al visitante". Un modelo que, ha recordado Urquía, ya se está aplicando en el Espacio Lagares y en el Calado de San Gregorio.

Así, "no va a haber mediación cultural, ni visitas guiadas propias ni adaptación del relato a los colegios y turistas" porque "detrás del gran titular del Proyecto 1521, lo que hay en realidad es un profundo vacío de gestión y una alarmante precarización del servicio culturar", ha subrayado la concejala.

En definitiva, a juicio de Carmen Uquía, "estamos ante otra oportunidad perdida de este Equipo de Gobierno en lo que respecta a la cultura y al patrimonio histórico-artístico".

Por todo ello, el PSOE reclama "volver al servicio anterior y potenciar la gestión cultural de nuestro patrimonio, con un servicio de calidad, que ofrezca información turistica a los visitantes y que permita organizar actividades culturales y creativas dentro de este espacio cultural y patrimonial de Logroño".