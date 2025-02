El PSOE critica "las falsas promesas" del Partido Popular con el proyecto y construcción del centro cívico de Varea

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Kilian Cruz ha recordado que "hace justo un año, el Equipo de Gobierno del Partido Popular se comprometió ante una nutrida representación de vecinos de Varea a recuperar y reactivar el proyecto para la construcción de un futuro centro cívico en ese barrio". Hoy en día, "no sabemos nada de este compromiso".

El concejal Socialista ha señalado que "todos los vecinos presentes en la Junta de Gobierno que se celebró en Varea en enero de 2024 trasladaron al Gobierno municipal las numerosas necesidades que tiene el barrio". En respuesta, el alcalde Conrado Escobar "anunció que el nuevo centro cívico de Varea tendría su proyecto en ese año, previendo su puesta en funcionamiento para 2026, y que se iban a dar las instrucciones oportunas a las unidades municipales de Educación y de Arquitectura".

Cruz ha asegurado que "no hay novedades sobre este centro y que, además, tampoco nos consta que el Gobierno de La Rioja haya iniciado, a través de la Consejería de Educación, los trámites necesarios para la redacción de un proyecto para la unificación de los colegios de Infantil y Primaria en Varea".

Nos encontramos en el ecuador de la legislatura y el Partido Popular "no está atendiendo las necesidades vecinales de uno de los barrios emblemáticos de Logroño". Desde hace muchos años, la asociación de vecinos de Varea "reclama un centro cívico que acabe con las estrecheces de su actual sede, una sala reducida que comparten con los servicios sociales municipales y que les impide desarrollar sus actividades". Kilian Cruz ha afirmado que, en sus peticiones, los vecinos "también han planteado un lugar de reunión para la juventud y para los mayores de este entorno, que en la actualidad se reúnen en una pequeña sala del bar de la tercera edad de Varea".

A la vecindad de Varea "se le prometió un centro cívico, ya que denunciaban que no tienen sitio para reunirse a pesar de que disponen de asociaciones de vecinos, de jubilados y comisión de festejos muy activas". Y, de nuevo, "tenemos otro ejemplo más en esta legislatura de que el PP no es de fiar y no cumple con sus promesas". Kilian Cruz ha aseverado que "la falta de liderazgo del alcalde Conrado Escobar le lleva a fracasar en los compromisos que adquiere con los vecinos de los barrios".