El PSOE critica la "inacción" municipal contra el ruido y reclama actuaciones "y presupuesto"

Publicado 26/06/2018 12:41:24 CET

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño José Luis Díez Cámara ha criticado este martes la "inacción" del Gobierno municipal y, en concreto, del edil de Medio Ambiente Jesús Ruiz Tutor, en todo lo relacionado en los planes contra el ruido, por lo que ha reclamado actuaciones "y presupuesto".

En rueda de prensa, Díez Cámara ha apuntado que "existe una paralización total" en todas las actuaciones previstas en cuanto al ruido, tanto en el plan de acción frente al ruido estratégico como en el "desconocimiento" del previsto mapa de ruido de ocio.

Se trata, a su juicio, de "temas que son muy sensibles para los ciudadanos, porque inciden en la salud y son un tema esencia de ciudad". Por ello, ha tildado "la falta de actuación" de Jesús Ruiz Tutor de "indolencia política que raya en la incompetencia".

En este sentido, ha recordado que el mapa de ruido no estratégico, es decir, el relacionado con las zonas de ocio, "fue adjudicado en mayo de 2017, con un plazo de ocho meses de ejecución", de modo que debería haberse entregado el pasado mes de enero "pero estamos en junio y no sabemos nada".

Respecto al plan de acción contra el ruido estratégico, ha detallado que se aprobó en pleno en el mes de febrero de 2017, "y seolamente se ha llevado a cabo desde entonces la primera reunión, la de constitución de la mesa de seguimiento del plan", que se realizó en diciembre del año pasado.

Entonces, ha proseguido Díez Cámara, "se anunciaron incluso actuaciones, que no se han realizado", entre ellas, una nueva reunión del grupo "para el primer trimestre de 2018". "Algo -ha criticado- que no se ha hecho porque es una mesa de evaluación del plan, y como no se ha llevado nada adelante, no hay nada para evaluar".

Igualmente, el concejal socialista ha lamentado que, en el plano presupuestario, en las cuentas municipales de 2017 "había una partida de 100.000 euros para obras de reducción de la contaminación acústica, que no se ejecutaron". "Pero lo peor -ha subrayado-es que en este año la partida es 0 euros, no hay absolutamente nada asignado".

De este modo, Díez Cámara ha lamentado "la total desatención al ruido en Logroño en todas sus vertientes, no se está actuando en el ruido estratégico, pese a que el plan está aprobado en pleno desde hace más de un año".

Y tampoco se ha actuado, ha continuado, "en el ruido de ocio, el más sensible, con un mapa que no se ha presentado, no sabemos si porque la empresa no lo ha presentado, lo que dudamos, o porque el concejal de Medio Ambiente lo tiene metido en un cajón". Para el edil, este tema, además "es muy sensible, es necesario un plan profundo y riguroso de convivencia entre vecinos y hostelería".

"Si no han actuado en tres años de Legislatura, ahora, cuando queda ya menos de un año de mandato, pensamos que todavía van a hacer menos, y más aún si no está nada contemplado en el presupuesto. Y mientras tanto, los vecinos se siguen quejando, por el ruido del tren o por el de la LO-20, entre otras cosas", ha argumentado.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista "reclamamos tres cosas: una reunión de la mesa del ruido, que se iba a convocar en el primer trimestre, para evaluar el plan de acción y conocer el mapa de ruidos, y, si no han hecho nada, para darles un tirón de orejas por su falta de actuación".

A ello ha sumado "presentar públicamente el mapa de ruidos, que tenía que haberse dado a conocer hace meses; y dotar de presupuesto, y con una partida suficiente, a la lucha contra el ruido, porque, sin dinero, poco se puede hacer".