El PSOE critica que el mapa de refugios climáticos de Logroño "llega tarde y sin medidas nuevas"

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este martes que el anuncio del mapa de refugios climáticos presentado ayer por el Gobierno municipal del PP "llega tarde, sin novedades reales y tras un año de total inacción por parte de Conrado Escobar". El 2 de julio de 2024, el Equipo de Gobierno presentó su Plan Estratégico frente a las olas de calor.

Desde entonces, "no se ha aprobado formalmente ese plan, no se han habilitado partidas presupuestarias específicas ni se han ejecutado las inversiones anunciadas". Finalizada ya la primera gran ola de calor de este verano, "lo único que presenta Escobar es un listado de espacios que ya existían" como "parques, fuentes o edificios públicos", ha señalado el concejal socialista, Iván Reinares.

"Es llamativo que, sin que exista una actuación nueva, este mapa se presente ahora coincidiendo con una moción que ha registrado el PSOE para su debate en el Pleno". Si el mapa de refugios "no contiene medidas nuevas, ¿por qué no se presentó antes del verano? Si el plan estratégico existe, ¿por qué no se ha aprobado ni ejecutado? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en este último año para prevenir los efectos del calor más allá de los titulares?".

De esta forma, el anuncio realizado ayer por el Equipo de Gobierno demuestra que el Ayuntamiento "no tiene un plan operativo real y solo actúa a golpe de improvisación y propaganda". "Los refugios climáticos no son un listado, son una política pública seria, con planificación, inversión y medidas reales. Y lo que tenemos en Logroño es exactamente lo contrario: marketing, retrasos y ninguna medida nueva", ha lamentado Reinares.