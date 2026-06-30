El PSOE critica "la negligente planificación" de las obras de Beatos Mena y Navarrete y solicita plazos y presupuesto

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica la "negligente planificación de las obras de la calle Beatos Mena y Navarrete" y solicita plazos y presupuesto para su reforma integral. Así lo ha señalado el concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea, quien ha querido denunciar este martes en rueda de prensa "la mala praxis acometida por el Gobierno de Escobar en esta calle".

Y es que "los acabados de esta obra (que se inició en noviembre del 2025 y todavía no han sido recepcionadas) han generado tal malestar que el vecindario la ha tildado de chapuza y ha exigido su correcto arreglo", ha afirmado el edil.

Además, la obra ha mantenido una configuración de la calle que "incumple la normativa de accesibilidad, con anchuras efectivas de acera por debajo de 1,80 metros" o "con baldosas podotáctiles que guían hacia bordillos no enrasados con la calzada", ha explicado Foncea.

Ahora, "tras el fiasco de esta obra que el Gobierno de Escobar ha sido incapaz de rematar de forma digna y ante la presión vecinal, el Ayuntamiento volverá a levantar las aceras para, esta vez sí, acabar adoptando una solución equivalente a la planteada en el proyecto de reforma del tramo Avenida La Paz-Cigüeña, impulsado por el PSOE en la pasada legislatura", ha subrayado el concejal.

Este "despilfarro de costes y de tiempo para la transformación de una calle cuyas aceras serán levantadas dos veces, es un ejemplo manifiesto de una mala praxis cuya responsabilidad recae únicamente sobre el Gobierno de Conrado Escobar", ha destacado Álvaro Foncea.