PSOE critica "la paralización de la reforma de la calle San Antón que ha conllevado "la pérdida de 2 millones de euros"

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la decisión de Escobar de "paralizar" en esta legislatura la reforma de la calle San Antón, que ya ha provocado "la pérdida de dos millones de euros y el pago de intereses de demora".

En una rueda de prensa protagonizada este viernes, el portavoz del Grupo, Luis Alonso, ha criticado que el PP "ha dejado pasar año y medio" para la reforma de la calle, y ahora se constata que "no tiene proyecto, ni el definitivo ni el provisional, no tiene memoria de actuación ni planos ni nada".

Alonso ha criticado que la futura reforma se vaya a realizar a partir de 2027 "con fondos propios" por "la incapacidad, apatía, falta de visión y de proyecto" del Equipo de Gobierno del Partido Popular. Con relación al anteproyecto presentado por Escobar el pasado mes de enero, Alonso ha destacado que "hubiese sido beneficiario de la ayuda de dos millones de euros" de fondos europeos que logró la reforma presentada por el PSOE en el anterior mandato ya que "no era una ayuda para quitar más o menos espacio a los vehículos en la calle San Antón", era una ayuda "vinculada al turismo".

NO ES UNA CUESTIÓN NI DE MOVILIDAD NI DE PLAZOS

De esta forma "no era una cuestión de movilidad, no era una cuestión de plazos" y es que "no hay plazo suficiente para aquel Ayuntamiento que no sabe a dónde va", ha afirmado. En este sentido, el concejal ha recordado que el proyecto por el que el Ministerio de Industria y Comercio del Gobierno de España concedió dos millones de euros obtuvo "la cuarta mejor puntuación de todas las propuestas presentadas, por delante de iniciativas presentadas por Oviedo, San Sebastián o Santander".

La pérdida de financiación para acometer las obras y su retraso a más allá del año 2027 coincide, ha indicado el portavoz, "con el cierre de varios comercios" que no son "una rotación por traspasos" porque "es una situación estructural y permanente". Mientras esto está ocurriendo "Escobar pierde dos millones de euros, se pagan 158.000 euros de intereses, y ya si eso, que haga la reforma el que esté a partir de 2027", ha señalado Alonso.