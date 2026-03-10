PSOE critica "silencio" de Escobar y Gobierno de Logroño sobre adjudicación VPO y exige conocer listados adjudicatarios

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este martes "el silencio y las cero aclaraciones" de Conrado Escobar y de su Gobierno local sobre el proceso de adjudicación de 104 VPO en la ciudad, al tiempo que ha solicitado conocer "los listados de personas que han recibido estas viviendas".

Así lo ha señalado el portavoz del Grupo, Luis Alonso, en una rueda de prensa donde ha reclamado a Escobar una disculpa "a los miles de familias estafadas por este proceso de adjudicación" en el que no ha habido "ni sorteo público ni publicidad".

En sus palabras, tras el pleno ordinario del pasado jueves, "todo son silencios". "Cero aclaraciones, cero garantías de cumplimiento de la ley, cero modificaciones a futuro, ninguna asunción de responsabilidades, ninguna disculpa, ninguna novedad, un aquí no ha pasado nada", ha lamentado.

Por eso, a su juicio, "el Partido Popular, la concejala de Vivienda y el alcalde perdieron de nuevo otra oportunidad de responder a muchas preguntas, perdieron de nuevo otra oportunidad de explicarse ante los logroñeses, esta vez además en el lugar de máxima representación política de nuestra ciudad como es el pleno".

Una situación ante la que se ha planteado una serie de preguntas para el Ejecutivo municipal, comenzando por "¿Cómo es posible que 104 viviendas de protección oficial construidas sobre suelo público hayan podido adjudicarse a dedo en nuestra ciudad, en Logroño?"

"¿Cómo es posible -ha continuado- y qué información tiene la concejala de vivienda para asegurar que esa adjudicación de 104 viviendas no se han adjudicado a dedo pese a que esta podía ser una posibilidad?"

Ha proseguido cuestionando "¿en qué fecha se van a hacer públicos los listados de adjudicatarios de esas 104 viviendas de protecci oficial?" "Y hablando de esa adjudicación y de sus criterios, ¿qué papel debe jugar la solvencia económica en la adjudicación de VPO, vía ratios de solvencia, como en la empresa, quién define esos ratios?"

Especialmente crítico ha sido en cuestionar "si se ha cumplido el apartado de concurrencia pública y publicidad que marca el artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja promovida por Pedro Sanz".

Así, ha señalado "¿cómo es posible que ni la concejala de Vivienda, ni el alcalde, ni el consejero de Vivienda puedan demostrar, puedan aclarar o puedan detallar cómo y de qué manera se ha cumplido esa concurrencia pública y publicidad?"

"¿Cómo es posible -ha continuado- que, de acuerdo al Partido Popular, sea clave la distinción entre promoción pública y privada cuando la ley de vivienda de La Rioja no hace esa diferencia en el artículo 46? ¿Cómo es posible que se defina todo el proceso una y otra vez como transparente y garantista y haya miles de personas que se sienten estafadas, según sus propias palabras?"

Alonso, además, ha querido dirigir algunas preguntas directamente al alcalde, pidiéndole explicación sobre "si es ésta la política de vivienda de protección oficial del alcalde, es éste el sistema futuro que va a seguir el Ayuntamiento de Logroño del señor Escobar en la adjudicación de vivienda de protección oficial construida sobre suelo público?"

"¿Sí o no? Es una pregunta con una respuesta muy sencilla", ha lanzado el portavoz socialista, quien ha reseñado que "¿a qué está esperando el señor Escobar a garantizar la debida transparencia haciendo público el listado de adjudicatarios de 104 viviendas de protección oficial?" "Que el señor Escobar nos dé una fecha", ha emplazado.

Por último, ha planteado como "la cuestión más importante: ¿cómo es posible que en más de media hora de intervenciones y de discursos de dos concejales y del propio alcalde absolutamente nadie dirigiese ni una sola palabra a los miles de familias afectadas, perjudicadas y, según sus propias palabras estafadas por este proceso de adjudicación".

"¿No se merecen una disculpa? ¿Todos son balones fuera? ¿Echar tinta como el calamar? ¿Repetir y repetir palabras vacías que no explican nada? Todo es silencio, en lo básico, en lo fundamental, en lo que les preocupan los logroñeses y logroñesas, no hay explicaciones", ha lamentado Alonso, quien, por contra, ha apuntado que "los ataques al PSOE, echar toda la culpa al PSOE, eso que no falte".

Con todo, ha argumentado Luis Alonso que "esto ya me suena de algo en esta legislatura", refiriéndose a lo sucedido con el concejal Miguel Sáinz, tras su gestión en la Terraza de San Mateo, afirmando que "como en aquella ocasión, es muy posible que esta vez también veamos otro cese en diferido del señor Escobar".

"Tras el pleno de la semana pasada, siguen las dudas y nadie quiere responder a ciertas preguntas. Todos son silencios, oposición a la oposición y patada hacia adelante. ¿Cuándo vamos a conocer los listados de adjudicatarios? Con miles de familias logroñesas que se han sentido estafadas y con cientos de quejas recibidas ¿puede asegurar el señor Escobar que se han hecho bien las cosas y que no es necesario cambiar nada? Continúan las dudas y seguimos sin respuestas", ha finalizado el portavoz del PSOE.