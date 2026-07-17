PSOE destaca que La Rioja creará "casi 900 empleos" con ampliación de dependencia "impulsada por el Gobierno de España"

Sergio Martínez Astola - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha destacado este viernes que en la comunidad se van a crear "casi 900 empleos" con ampliación de la financiación a la Ley de Dependencia "impulsada por el Gobierno de España".

Así, en rueda de prensa, el diputado regional socialista Sergio Martínez Astola ha recordado que el pasado martes el Congreso de los diputados daba luz verde "a una verdadera ampliación de la red de protección social que hará posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros".

En el caso de La Rioja, "esto se va a traducir en que el Estado transferirá 25 millones de euros más al Gobierno regional entre 2026 y 2027, solo en el nivel mínimo". Además, la previsión es que, en nuestra comunidad, el sistema "podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos".

Martínez Astola ha señalado que lo que se pretende "es dar el salto de un modelo asistencialista, a un modelo en el que las personas con discapacidad o en situación de dependencia tengan autonomía en su propio hogar, con derechos y autonomía personal".

Se trata, en definitiva, "de avanzar en el nuevo modelo de cuidados con apoyos personalizados que atienda las preferencias del usuario". El diputado socialista ha denunciado, además, "la incoherencia del PP en todo este recorrido".

Y es que, ha resaltado, "hemos escuchado hasta la saciedad al presidente del Gobierno regional y a los consejeros María Martín y Alfonso Domínguez quejarse amargamente porque el Estado no cumplía con lo que ellos denominaban obligación legal de financiar el 50% de la Dependencia".

Esto es "una primera falsedad, ya que el Gobierno de España tenía el compromiso político de financiar el 50% de la Dependencia, algo que se cumplirá con estos 6.200 millones de euros que se acaban de aprobar, pero obligación legal, ninguna".

Es más, cuando el Gobierno de España "ha querido incluir en la Ley precisamente esta obligación de alcanzar el 50% de la financiación, el PP votó en contra durante la tramitación en Comisión y, finalmente, se abstuvo en el Congreso". Esto, cuando menos, "es un ejercicio de cinismo político que a cualquiera nos avergonzaría, al menos, un poquito".

"INCONGRUENCIA".

Martínez Astola ha afeado al PP "su absoluta incongruencia, ya que ha presentado en el Parlamento regional iniciativas para exigir al Gobierno de España cumplir con el 50% de la financiación de la dependencia", pero "cuando tienen ocasión de apoyarlo de verdad, con un sí en el Congreso para convertir esto en Ley, primero votan en contra en Comisión y luego se abstienen en la Cámara, algo que nos resulta asombroso".

El diputado socialista ha añadido que "no podemos perder de vista que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la inversión del Estado en Dependencia". Y es que "Rajoy dejó la aportación estatal en el 18%, mientras el Gobierno progresista de coalición ha ido recuperando esa cantidad hasta alcanzar el 50%".

Además, La Rioja, junto con Galicia, "son las comunidades mejor financiadas por parte del Gobierno del país". Según los datos oficiales del IMSERSO, "el Estado financió en 2023 el 40,98% del gasto certificado en dependencia en nuestra comunidad, muy por encima del porcentaje de ejercicios anteriores, cuando apenas superaba el 15 o el 16%".

Ha sumado que la financiación estatal destinada a La Rioja "pasó de 15,48 millones de euros en 2021 a 37,45 millones en 2023, más del doble en apenas dos años".

Martínez Astola ha asegurado que esta financiación "hubiera sido todavía mejor si el Gobierno del señor Capellán hubiera hecho los deberes y hubiera cumplido sus compromisos con el nivel acordado de la Dependencia".

No es de extrañar con semejante hoja de servicios, que La Rioja "haya suspendido en la gestión de la Dependencia en los años de gobierno del señor Capellán", ha concluido el diputado regional del PSOE.