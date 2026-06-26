PSOE dice que la "nefasta gestión presupuestaria y financiera" de Capellán ha hecho "incrementar el déficit y la deuda"

El diputado socialista, José Ángel Lacalzada - PSOE

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional José Ángel Lacalzada ha alertado sobre "la nefasta gestión presupuestaria y financiera del Gobierno de La Rioja". Y esta preocupación "se asienta en los datos que venimos conociendo en las últimas semanas".

Así, en primer lugar, ha indicado que La Rioja "cerró 2025 con un déficit público del 0,54 por ciento del PIB, lo que se traduce en 64 millones de euros". Pero esto no es nuevo, ha dicho Lacalzada, en lo que llevamos de legislatura, La Rioja "ha cerrado todos los ejercicios con déficit, lo que deja un agujero fiscal acumulado de 128 millones de euros".

Por otra parte, el diputado socialista ha recordado que el Banco de España ha publicado que la deuda de La Rioja "se sitúa en el primer trimestre de este año en 1.880 millones de euros, lo que supone un incremento de 201 millones de euros respecto al último trimestre del año pasado". Es decir, La Rioja "ha aumentado su deuda pública en tres meses en más de 2,2 millones de euros al día, la comunidad donde más se ha incrementado la deuda.

Lacalzada ha asegurado que, con estas cifras, "es evidente que Alfonso Domínguez es el consejero de la deuda y el déficit". Y, también, es evidente que el PP "gestiona mal, ya que, si lo comparamos con el mandato anterior, el del Partido Socialista, el déficit fue en los cuatro años de 10 millones de euros, y el aumento de la deuda pública de 24 millones de euros". Y todo esto "gestionando una pandemia".

El diputado socialista ha afirmado que en 3 años el Gobierno del Partido Popular "ha dejado el triple de deuda y doce veces más de déficit que la etapa del PSOE". Lacalzada ha recordado, además, que el Gobierno de España "está entregando a La Rioja la mayor cantidad de recursos económicos de la historia del sistema de financiación autonómica". En 2026, nuestra comunidad "va a recibir 1.462 millones de euros, 276 millones de euros más desde que gobierna Capellán".

El diputado socialista ha dicho que el verdadero problema del Gobierno del PP "es la pérdida de recursos públicos por aplicar el populismo fiscal, ya que La Rioja va a dejar de ingresar más de 200 millones de euros durante estos cuatro años por la eliminación o bajada de impuestos a aquellos que menos lo necesitan". Esta rebaja de impuestos "anticipa los recortes de los servicios públicos del futuro".

Así las cosas, ahora mismo La Rioja "se encuentra entre las regiones que menos aportan a la buena marcha de la economía española". Lacalzada ha explicado que "somos la última comunidad autónoma en reducción del desempleo el último año".

También, desde que Gobierna Capellán "ha caído el número de autónomos mientras que en España aumenta, La Rioja está entre las comunidades con peor índice de producción industrial y cifra de negocios en la industria y caen las exportaciones". Y por si esto fuera poco, La Rioja "está a la cola de España en confianza empresarial este segundo trimestre de este año".