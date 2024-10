PSOE dice que 'PGR 2025' confirman "la apatía del Gobierno de Capellán y suponen una oportunidad perdida para La Rioja"

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2025 que ha presentado el Gobierno de Capellán "confirman la inacción del Ejecutivo del PP, así como una ausencia de un proyecto claro y de futuro para nuestra Comunidad", ha señalado el PSOE en un comunicado.

El presidente "ha hablado de un incremento del 7 por ciento en el Presupuesto, pero el aumento real de las Cuentas Públicas apenas supera el 3 por ciento, si descontamos las operaciones financieras, es decir, el pago de la deuda". Así las cosas, el proyecto de Ley "recoge un crecimiento de poco más de un 3 por ciento, que es lo que realmente se destina a las políticas clave, como aquellas que desarrollan el Estado del bienestar o el impulso a la economía y la industria".

Además, el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno de La Rioja se produce, tal y como sucede en las cuentas públicas de este 2024, "gracias a la buena gestión económica del Gobierno de España". De hecho, "nuestra Comunidad recibirá por parte del Gobierno de España un 18,5 por ciento más en 2025 que en 2023, lo que se traduce en más de 220 millones de euros".

El incremento de los recursos económicos que aporta el Gobierno de España para reforzar el Estado del bienestar "no se destina a las consejerías que desarrollan las políticas de Educación, Salud y Servicios Sociales o Vivienda porque se utiliza para financiar las bajadas de impuestos que el Gobierno del PP hace para los más privilegiados". De hecho, "la única novedad en materia fiscal que incluye el Presupuesto es la eliminación del Impuesto de Patrimonio, que tan solo beneficia al 1,4 por ciento de los contribuyentes, que son los más ricos".

Este proyecto de cuentas públicas para el año que viene "confirma que el Gobierno de Capellán no tiene un proyecto de política económica e industrial para La Rioja, no tiene ambición y no cree en las potencialidades de nuestra Comunidad". Esto es así, porque el Ejecutivo "no apuesta por la modernización de nuestro tejido productivo y no da el impulso necesario a la industrialización, I+D+i, internacionalización y la digitalización".

Todos los proyectos anunciados por el presidente se planificaron en la pasada legislatura y se ejecutarán con fondos europeos también captados bajo el mandato Socialista. En conclusión, los Presupuestos regionales para 2025 "incluyen todo el manual de actuación de la derecha; bajada de impuestos para los más privilegiados, adelgazamiento de los servicios públicos y una ausencia total de un proyecto de futuro para La Rioja".