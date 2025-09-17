PSOE dice que el PP "bloquea la recuperación de las casillas de peones camineros y muestra su desconocimiento de la Ley"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE indica que la mayoría del PP en la Comisión de Cultura del Parlamento de La Rioja "ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que instaba al Gobierno regional a elaborar un plan de recuperación y mantenimiento de las casillas de peones camineros como paso previo a su declaración como Bienes Culturales de Interés Regional".

La iniciativa ha sido defendida por el diputado socialista, Miguel González de Legarra, quien ha subrayado que "estas construcciones, aunque hoy estén en desuso, forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra región".

Además, "son testigo de un oficio desaparecido, el de los peones camineros, cuya memoria merece ser preservada". González de Legarra ha recordado que "muchas de estas casillas acumulan casi un siglo de antigüedad y que, según reconoce el propio Gobierno en sus respuestas parlamentarias, se encuentran en un estado de conservación deficiente, lo que hace urgente una actuación para evitar su desaparición definitiva".

El parlamentario socialista ha criticado la actitud del Partido Popular durante el debate. Y es que el PP "no solo ha votado en contra de la iniciativa, sino que en su intervención ha demostrado un preocupante desconocimiento de la Ley de Patrimonio de La Rioja y ha negado la evidencia del dramático abandono que sufren estas construcciones".

De hecho "han llegado incluso a poner en evidencia al Ejecutivo al contradecir lo que el propio Gobierno de La Rioja ya había reconocido previamente en sus respuestas parlamentarias". González de Legarra ha lamentado que "la mayoría del PP suponga que el Parlamento renuncie a proteger un patrimonio humilde, pero valioso, que forma parte de la identidad colectiva de La Rioja".

El PP "ha dado la espalda a nuestra historia reciente y ha despreciado la memoria de quienes trabajaron en condiciones durísimas para mantener abiertas las vías de comunicación que hoy damos por sentadas".

Miguel González de Legarra ha reiterado "el compromiso del PSOE de seguir defendiendo la conservación del patrimonio cultural riojano, especialmente aquel que representa la vida y el trabajo de la gente común". Además, y ha advertido de que "si no se actúa cuanto antes, las casillas de peones camineros seguirán cayendo piedra a piedra hasta desaparecer"