El PSOE exige la apertura de los contenedores soterrados de la Plaza del Mercado

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige al Equipo de Gobierno de Conrado Escobar la apertura de los contenedores soterrados de la Plaza del Mercado ya que llevan clausurados con una bolsa negra casi un mes. En su lugar, "la mágica solución propuesta por el PP son contenedores verdes donde todos los residuos van al mismo sitio impidiendo a los vecinos reciclar".

De esta forma, "ni se pueden reciclar envases ni se puede reciclar papel en un contexto en donde el Ayuntamiento está gastando dinero público en campañas publicitarias para reciclar de forma adecuada". Los vecinos de la Plaza del Mercado "no pueden hacerlo por la incapacidad del PP"."No es la primera vez que esto ocurre, llueve sobre mojado", ha señalado el PSOE.

"Ni un aviso ni una excusa, lo único la bolsa negra encima de los contenedores soterrados y numerosos contenedores verdes que afean todo el entorno, algo que se acentúa los fines de semana al haber más contenedores de esta naturaleza en la plaza más visitada de la ciudad", han reseñado los socialistas.

"Esta mala prestación del servicio de recogida de basuras responde a los recortes que está realizando Escobar desde que presentó el Plan de Ajuste, y que está afectando también al servicio de Correos".

Un Gobierno del PP que "despilfarra fondos europeos como nunca visto, que incumple su promesa de bajada de impuestos, que establece una tasa de basuras sin ningún tipo de bonificaciones y que recorta en servicios básicos como la recogida de basuras o el servicio postal".

El PSOE exige al Equipo de Gobierno que arregle de una vez los contenedores soterrados y que cuando ocurran este tipo de incidencias, se informe a los vecinos.

OBRAS EN PILAR SALARRULLANA

Pero "la ineficacia y la falta de sensibilidad de Escobar no acaba aquí". Otro ejemplo son las obras iniciadas en plena campaña de Navidad en la calle Pilar Salarrullana.

El Ayuntamiento debería de haber condicionado las obras al final de las fiestas, pero no, "nadie en el Equipo de Gobierno lo vio necesario". "La descoordinación municipal es tal que, mientras que unos concejales reparten alfombras rojas para decorar la calle, otros dan el visto bueno para levantar la calle en plenas fechas de Navidad y sin dar información alguna", han concluido.