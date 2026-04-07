El PSOE exige el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales y propone a Escobar medidas para actuar

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este marte el desarrollo de la Ley de Familias Monoparentales de La Rioja y propone a Escobar una serie de medidas para actuar ya ante la paralización del Gobierno de Capellán.

Con este fin, el PSOE propondrá al equipo de Gobierno local y al alcalde Conrado Escobar, mediante una moción en el pleno de esta semana, iniciar los trámites para la incorporación de la condición de familia monoparental en el sistema de tarifas del transporte urbano municipal.

En este sentido, el Grupo Municipal pedirá realizar, "en el plazo máximo de seis meses", un análisis integral de los ámbitos de competencia municipal en los que resulte posible incorporar medidas específicas de apoyo a las familias monoparentales, en coherencia con los principios y objetivos establecidos en la Ley 3/2023 para incorporarlos allá donde no existan de manera progresiva.

"Es incomprensible -dicen los socialistas- que más de tres años después de su aprobación, la Ley de Familias Monoparentales siga sin desarrollarse reglamentariamente impidiendo así que se traduzca en derechos reales. Una Ley que fue aprobada por un Gobierno progresista y que fue convalidada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja en el año 2023".

Afirman que "el Gobierno de Escobar tiene competencias suficientes para actuar y no quedarse con los brazos cruzados", recordando que "el Ayuntamiento ya aprobó en el año 2020 la creación de un registro municipal específico, una iniciativa que quedó en suspenso ante el desarrollo de la normativa autonómica que finalmente no se ha materializado".

Consideran, por ello, que "el equipo de Gobierno no puede permanecer en una posición de espera indefinida". "Cuando hay margen de actuación lo que se pone a prueba es la voluntad política. Y más cuando la falta de aplicación de la Ley tiene un claro impacto en términos de desigualdad de género, ya que el 80 por ciento de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres", finalizan desde el PSOE.