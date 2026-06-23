PSOE exige al Equipo de Gobierno que desarrolle las medidas contra el ruido en las zonas de protección acústica especial

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha exigido al Equipo de Gobierno que desarrolle las medidas contra el ruido en las zonas de protección acústica especial. Ha recordado que el Consistorio

"aprobó en junio de 2024 las zonas de protección acústica especial correspondientes a la zona centro y a la zona del entorno a la calle Vitoria y alrededores, así como sus correspondientes Planes Zonales Específicos".

Desde entonces "no se ha producido avance alguno en la planificación de objetivos prioritarios, ni en la concreción de las medidas necesarias para la reducción de los niveles acústicos, y tampoco se ha reunido a la Mesa del Ruido".

El portavoz socialista ha señalado que el Plan Zonal aprobado "contemplaba varias medidas, entre las que destacaba el control de establecimientos y actividades, una cuestión muy importante". Esto daba "la posibilidad de prohibir nuevas actividades de bares de noche en las zonas ya de por si saturadas".

El problema es que "ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha, y lo peor es que el Equipo de Gobierno del PP no tiene voluntad de desarrollarlas". Y, ante ese vacío, el Gobierno Regional "sigue aprobando la ampliación de horarios del ocio nocturno, que tiene especial incidencia en estas zonas de la ciudad, sin tener en cuenta las Zonas de Protección Acústica Especial y sin reducir las horas".

Tampoco se ha tenido en cuenta esta declaración de zonas de protección acústica especial "en la nueva Ordenanza de terrazas, que no diferencia las zonas con protección o sin ella". Luis Alonso ha dicho que al Ejecutivo de Conrado Escobar "se le han acabado ya las excusas".

Y es que el PP de Logroño "se ha escudado en varias ocasiones en que no se avanzaba en las actuaciones a realizar porque se encontraban las mismas pendientes de la impugnación judicial". Esta impugnación, ha añadido el portavoz socialista, "se ha resuelto ya de forma favorable para el Ayuntamiento, con una sentencia que conocimos el pasado viernes".

Lo que no puede ser, ha dicho Alonso, es que "dos años después de aprobarse el plan de acción, no se haya tomado medida alguna y que, por lo tanto, no haya ninguna diferencia entre vivir en una zona no protegida y otra zona protegida".

Por eso, Luis Alonso ha exigido al Equipo de Gobierno Local "que proceda a desarrollar el Plan de Acción de las Zonas de Protección Acústica Especial, especialmente desarrollando las medidas correctoras contempladas en el punto 6.3 de los Planes Zonales aprobados, acordando las medidas correctoras que permitan reducir el ruido en esas zonas". Además, "que se convoque a la Mesa del Ruido".