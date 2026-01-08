PSOE exige a Escobar "un giro total" en su acción, que deje de perder fondos europeos y apueste por una ciudad del S.XXI

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño asegura que el equipo de Gobierno municipal, liderado por el 'popular' Conrado Escobar, ha cerrado un año 2025 "para olvidar" y pide que dé "un giro total" a su acción de Gobierno que permita que la capital riojana "avance, progrese y vaya hacia adelante". En definitiva, que Logroño tenga "servicios, festejos y actividad económica a la altura de una ciudad europea del siglo XXI y no a la altura de un pueblo grande".

Así lo ha reivindicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, al realizar un balance de la gestión del equipo de Gobierno municipal durante el pasado ejercicio y analizar los retos a los que se enfrenta Logroño en 2026.

Especialmente crítico se ha mostrado el líder de la oposición al hablar de la "pérdida" de fondos europeos por parte del equipo de Escobar. Para ello ha querido asentar su discurso en "datos" no en "opiniones ni debates".

SE HAN "PERDIDO" CASI 8 MILLONES DE EUROS

Así, asegura, "realistas son las duras cifras que tenemos a día de hoy con las que se ha cerrado 2025. Se han devuelto más de 7,34 millones de euros de fondos europeos que, sumados a los pagos de intereses de demora de más de 536.000 euros, rondan una pérdida de 8 millones de euros".

Éste es un aspecto que, como ha dicho, "no se va a quedar solo en 2025 porque en 2026 vamos a conocer el resultado de la justificación del expediente para 10 acciones de Movilidad, concedidos por el Ministerio de Transporte que, entre otras, incluía la calle Sagasta, las áreas pacificadas de Madre de Dios o San José y el eje ciclista este-oeste, con una polémica calle como es Avenida Portugal".

"Veremos cuál es el resultado y qué opina el Ministerio de Transporte y la Comisión Europea de las acciones del Ayuntamiento", ha dicho Alonso porque como ha indicado: "La Comisión Europea no ha avalado en ningún momento la gestión de los fondos europeos hecha por el Ayuntamiento".

También relacionado con dichos fondos, desde el PSOE se han referido a la situación de uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura como es la rehabilitación de la antigua estación de autobuses de la capital. "Sabemos que se está trabajando pero nos preocupa que las obras acaben en el plazo estimado, el próximo 31 de marzo". Este proyecto, sumado el IVA ronda los 2,9 millones de euros "nos preocupa que se cumpla el plazo de ejecución".

Ante ello solicita al alcalde que "despeje dudas" de cómo van transcurriendo dichas obras.

"NO REFORMA DE LA CALLE SAN ANTÓN"

El portavoz del PSOE se ha referido también a la "no reforma" de la calle San Antón, "epicentro comercial de la ciudad". "Había 2 millones de euros ingresados y 18 meses de plazo de ejecución que ni se han intentado. 2 millones que hay que devolver, más 157.000 euros de intereses de demora. Eso sí, habrá una rotonda en Vara de Rey de 900.000 euros que no sabemos para qué beneficiará a los comerciantes".

Con respecto a las obras del entorno de las Cien Tiendas, desde el PSOE aseguran que "todo lo que vemos son anuncios" y teniendo en cuenta que Logroño se quiere postular al reconocimiento de Capital Europea del Comercio, los socialistas consideran que "no se pueden perder oportunidades millonarias europeas para reformar calles. Deberían poner en marcha acciones de nivel europeo".

Tampoco se muestran conformes los socialistas en materia de desarrollo económico industrial. "2025 nos deja muy malas noticias, como la caída del proyecto de Bosonit, la marcha de este Centro Científico Tecnológico o del Centro de Economía de la Lengua, todo ello bajo el silencio atronador de Conrado Escobar".

También existe un retraso en la adecuación eléctrica del polígono Las Cañas "y veremos cómo funciona el antiguo Colegio de San Bernabé y la primera planta del mercado de San Blas que deben ocuparse con emprendedores pero no sabemos nada".

"OTRO AÑO DE INCUMPLIMIENTOS"

En materia presupuestaria, Alonso considera que 2026 será "otro año de incumplimientos. No queda ni rastro de las bajadas fiscales prometidas pero sí que se consolidan aumentos en las tasas de basura y en otras como el suministro de aguas y acantarillado".

"Al menos nos ha hecho caso y por primera vez el presupuesto de 2026 ha entrado en vigor el 1 de enero". También "nos hizo caso" al remodelar su equipo de Gobierno, sobre todo en el área de festejos, "tras un 2025 nefasto en la organización de San Mateo, por ejemplo. No será difícil mejorar este área aunque en este Ayuntamiento todo nos puede sorprender".

Finalmente se ha referido al área de servicios públicos para dar "dos notas importantes; Logroño está sucio y hay que dotar a los consultorios médicos con infraestructuras que hagan su función".

En definitiva, el equipo de Conrado Escobar "ha cerrado un año para olvidar".