PSOE exige al Gobierno riojano una solución urgente para alumnado de la zona de Cervera que quiere estudiar en Calahorra

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja critica "la falta de respuesta del Gobierno regional con las familias y el alumnado de la zona de Cervera del Río Alhama. En concreto, hablamos de estudiantes de Cervera, de Igea, de Rincón de Olivedo y de Grávalos que, tras finalizar la educación secundaria obligatoria, necesitan transporte escolar para poder continuar sus estudios, libremente elegidos, de Formación Profesional y de bachiller en Calahorra".

Esta situación, indican los socialistas, afecta a 14 jóvenes que desean matricularse en distintos Ciclos Formativos y en Bachiller de Artes, impartidos en Calahorra y que, a pocos días de que finalice el plazo de matrícula previsto para este viernes, "continúan sin conocer si podrán disponer de un servicio de transporte que les permita acceder a los estudios que han elegido".

"La incertidumbre de estas familias es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que, a principios del mes de marzo, trasladaron formalmente a la consejería de Educación una propuesta para resolver esta situación".

Pues bien, cuatro meses después, "y a falta de dos días para que acabe el plazo de matrícula, el Gobierno de La Rioja sigue sin ofrecer una respuesta a estas familias".

Para el PSOE "es absolutamente inaceptable que la administración autonómica permanezca impasible mientras 14 estudiantes ven condicionado su futuro académico por una cuestión que es de exclusiva competencia pública. El acceso a la educación no puede depender del lugar de residencia, ni de la capacidad económica de las familias para asumir los desplazamientos diarios".

En este caso, la falta de transporte escolar "está vulnerando el principio de igualdad de oportunidades, algo especialmente grave cuando afecta al alumnado de la zona rural".

Los jóvenes de la zona de Cervera del río Alhama "tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro estudiante riojano a elegir libremente su formación y acceder a los ciclos formativos que mejor se adapten a sus intereses y expectativas profesionales".

"No es aceptable que en pleno siglo XXI haya estudiantes que tengan que renunciar a una opción educativa por vivir en un municipio rural. La lucha contra la despoblación y la defensa del medio rural exigen hechos y compromisos reales. No basta con discursos institucionales mientras se levantan barreras que dificultan el acceso a servicios básicos como la educación".

Desde el Partido Socialista "exigimos al Gobierno regional que actúe de manera inmediata, dé respuesta a las familias afectadas y habilite las soluciones de transporte necesarias para que estos 14 estudiantes puedan iniciar sus estudios de formación profesional en Calahorra el próximo curso en condiciones de igualdad. Conviene recordar que el diseño de las rutas de transporte escolar está orientado, en la actualidad, prácticamente en exclusiva hacia Alfaro, lo que impide que numerosos estudiantes puedan acceder a la oferta educativa existente en Calahorra".