PSOE exige "intensificar" vigilancia e inspecciones y sanciones "ejemplares" contra pisos turísticos ilegales en Logroño

Archivo - Viviendas de uso turístico en la calle Laurel de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este martes al Gobierno local que se "intensifique" la vigilancia y las inspecciones sobre los pisos turísticos ilegales en la ciudad, para los que también relcama "sanciones ejemplares".

Todo, frente a la "dejación" por parte del Ejecutivo del Consistorio, lo que esta provocando que "el problema se extienda ya no solo al Casco Histórico, donde a veces hay más turistas que residentes, sino a toda la ciudad".

Así lo ha asegurado el concejal socialista Álvaro Foncea, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que "hay pisos que se siguen ofertando desde diversas plataformas web de modo irregular".

Una práctica, entre otas cosas, frente a la que ha pedido al Gobierno de Conrado Escobar que "obligue a retirar los carteles publicitarios de viviendas de uso turístico que se exhiben desde varios balcones del Centro Histórico".

Foncea ha explicado que existen según el registro del Gobierno de La Rioja "841 viviendas de uso turístico, pero hay muchas más que se ofertan de manera irregular", en una cifra que no se puede llegar a cuantificar.

El edil ha asegurado que "diversas comunidades de propietarios" han trasladado al PSOE que "varias de las viviendas registradas incumplen con la legalidad urbanística".

Por ello, el PSOE "insta al equipo de Gobierno municipal a reforzar e intensificar la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en todo lo referente a los pisos turísticos, así como a la imposición de sanciones en los casos de actuaciones ilegales", ha verbalizado Álvaro Foncea.

Asimismo, el Grupo Socialista hace un llamamiento a la ciudadanía "a denunciar en el caso de sospechas de ilegalidad", ha señalado el concejal.

En este sentido, Foncea ha recordado que "en abril de 2025, el Gobierno de España reformó la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar los derechos de la vecindad".

A partir de ese momento, ha proseguido, "las comunidades de vecinos tienen la última palabra sobre los pisos turísticos, teniendo que contar con la autorización de tres quintos de los propietarios para su implantación".

Foncea ha lamentado, por último, que Escobar "no tenga entre sus preferencias frenar la especulación y la sangría de viviendas que se van al mercado turístico".