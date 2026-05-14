El PSOE exige la suspensión inmediata de nuevas licencias de pisos turísticos en el Casco Antiguo

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Álvaro Foncea - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Álvaro Foncea, ha exigido la suspensión inmediata de nuevas licencias de pisos turísticos en el Casco Antiguo de Logroño y denuncia "la tomadura de pelo" de Conrado Escobar al declarar ayer al centro histórico como zona saturada, un trámite que tardará casi un año en hacerse efectivo y que permitirá la creación de más pisos turísticos.

El edil socialista ha realizado esta reclamación con el fin de "parar ya la apertura de nuevas viviendas turísticas y bares de noche en el Casco Antiguo de Logroño". Foncea ha lamentado que la tramitación de licencias de 23 nuevos apartamentos turísticos "en solo un mes" es debido a la decisión de Conrado Escobar de "levantar la suspensión de nuevas licencias" que el Pleno aprobó en noviembre del año 2025.

Una medida que el PP de Logroño tomó el pasado 9 de abril y que contó con el rechazo del PSOE, que propuso "continuar con la suspensión de estas licencias hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan General". Una petición que "es perfectamente legal al amparo del artículo 82.4 LOTUR", ha precisado el concejal Foncea y que hubiera evitado la creación de más pisos turísticos en la ciudad.

Tras la aparición en los medios de comunicación de la proliferación de nuevas licencias, Escobar ha actuado "intentado engañar a los ciudadanos" ya que la declaración del Casco Antiguo como zona saturada "no entrará en vigor hasta dentro de un año", ha destacado el edil. Por lo tanto, hasta esta fecha, "podrán seguir llegando más peticiones de pisos turísticos en el centro de la ciudad sin impedimento alguno", ha subrayado Foncea.

Por ello, el Grupo Socialista ha registrado de manera urgente "la suspensión de licencias de apartamentos turísticos, así como de pubs y discotecas que se ubiquen en el Casco Antiguo", ha afirmado el concejal. Además, ha apuntado la necesidad "de limitar la instalación de viviendas turísticas en los bajos de los ejes peatonales" y "determinar cuántos alojamientos turísticos se necesitan para calificar a un barrio como zona saturada".