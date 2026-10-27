El PSOE de Haro alerta "de la inminente privatización del servicio de aguas"

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Haro informa a la ciudadanía "de la inminente privatización del servicio de aguas de nuestra localidad.

Y tanto es así que, con fecha 26 de octubre, han convocado un pleno extraordinario el próximo jueves 29 de octubre, cuyo primer punto del día es el siguiente: 'Iniciación del expediente de contratación de los servicios de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, reparaciones de la red de distribución de aguay saneamiento municipal, así como renovación y sustitución de los contadores de agua de consumo'.

En el pleno del mes de mayo, indican los socialistas, "ya preguntamos a la concejala de Personal sobre la posibilidad de privatizar algún servicio del ayuntamiento a lo que nos respondió que de sus áreas no".

En el mes de junio "enviamos una nota de prensa al respecto y quisimos poner en sobre aviso a la ciudadanía con la difusión de un vídeo informativo".

Durante los meses posteriores, prosiguen en su comunicado de prensa, "hemos intentado tener acceso a la información pertinente y se nos ha denegado por decreto de Alcaldía".

"Estamos en octubre y recibimos la inminente convocatoria a un pleno para votar el inicio del expediente para privatizar nuestro servicio de aguas".