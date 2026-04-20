PSOE lamenta que "la gestión del Gobierno regional está provocando un profundo deterioro de la sanidad pública riojana"

Miguel González de Legarra - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE Miguel González de Legarra ha asegurado este lunes que lo que está ocurriendo con las listas de espera en La Rioja "no es una anécdota, sino que forma parte de un patrón de comportamiento general que se repite en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

Un patrón "que se fundamenta en ocultar datos, maquillar estadísticas y manipular los sistemas de registro para fabricar una apariencia de eficacia que no se sostiene".

González de Legarra ha explicado que el ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los datos de las listas de espera sanitarias en España correspondientes al segundo semestre de 2025. Y "lo que vemos es un claro deterioro en el sistema". Y es que, según estos datos, "en solo seis meses, la lista de espera quirúrgica en La Rioja ha crecido desde las 7.391, a 7.822 personas; 431 pacientes más esperando una operación".

La lista de espera quirúrgica ha crecido, en solo seis meses, "casi un 6%". Además, la tasa de pacientes riojanos en espera por cada mil habitantes "ha subido también más de un punto en este tiempo, del 22,64 al 23,80".

Pero lo verdaderamente grave, ha dicho el diputado socialista, es que, en estos seis meses, el tiempo medio que tiene que esperar un riojano para operarse "ha pasado de 64 a 78 días; un 22% de incremento en seis meses".

Ha añadido que hay un dato "todavía más preocupante; y es que los pacientes que llevan más de seis meses esperando se han triplicado, pasando del 1,98% al 6,44%".

Miguel González de Legarra ha asegurado que "cuando aumentan los pacientes, puede que solo obedezca a un incremento coyuntural de la demanda, pero cuando aumentan los tiempos de espera y se disparan las esperas largas, lo que falla es el sistema".

Y esto "tiene todo que ver con la gestión, y el PP en La Rioja lleva gestionando la sanidad más de 20 años". Además, González de Legarra ha señalado que La Rioja "está peor que las comunidades de nuestro entorno".

Así, nuestra autonomía tiene una tasa de lista de espera quirúrgica por cada mil habitantes "peor que el País Vasco, Castilla y León, Navarra o Aragón". En estos momentos "seguimos siendo la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes, superando incluso a Andalucía".

El diputado socialista ha denunciado que La Rioja "combina una altísima presión de lista de espera, con una tendencia evidente a empeorar en los indicadores que mejor retratan el sufrimiento real del paciente, que son el tiempo de espera y las demoras prolongadas". Falta de transparencia Miguel González de Legarra ha recordado que "cada vez que denunciamos esta situación, la consejería de Salud responde con el mismo argumento, asegurando que los datos de las listas de espera son veraces porque los publica el ministerio de Sanidad".

Lo que ocurre es que los informes que publica el ministerio "recogen los datos suministrados en origen por cada comunidad autónoma".

Por tanto, "que el ministerio de Sanidad publique unos datos "no demuestra que previamente no se hayan utilizado por parte del Gobierno de La Rioja criterios discutibles, retrasos en la incorporación a las listas o diferentes subterfugios metodológicos para equilibrar la fotografía final".

Y aquí es donde la conducta del Ejecutivo regional "resulta todavía más reveladora, porque si esos datos son tan fiables, no entendemos los motivos por los cuales no se publican antes, en tiempo y forma, en la propia web del SERIS".