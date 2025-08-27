El PSOE lleva al Parlamento acabar con la "injusticia territorial" en La Rioja para los enfermos de glioblastoma

Archivo - El diputado del PSOE, Miguel González de Legarra - PSOE - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista llevará a la Cámara riojana una iniciativa con la que busca acabar con la "injusticia territorial" para los enfermos de glioblastoma (un tipo de cáncer que nace en las células del tejido cerebral) en La Rioja.

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa, a las puertas el inicio del próximo curso parlamentario, en la que se ha referido al glioblastoma, "un tumor cerebral extremadamente agresivo, difícil de tratar y con un pronóstico que a día de hoy sigue siendo lamentablemente desolador".

Una enfermedad, ha dicho, ante la que hay, "en estos momentos, una tecnología que ha demostrado ser útil para, al menos, dar tiempo a los afectados, mejorar su calidad de vida y ofrecer algo tan simple y tan valioso como esperanza".

"Hablamos del tratamiento con campos eléctricos alternos, conocido como TT Fields, que se administra mediante un dispositivo llamado Optune Gio, que es una tecnología innovadora, una tecnología no invasiva, que se coloca sobre el cuero cabelludo del paciente y emite campos eléctricos de baja intensidad que interfieren con el crecimiento de las células tumorales", ha relatado.

Ha explicado que este tratamiento, combinado con la quimioterapia habitual, "consigue prolongar la supervivencia libre de progresión del tumor y mantiene la calidad de vida". "Estamos hablando de pacientes que han pasado de un índice de supervivencia del cinco por ciento a cinco años hasta el trece por ciento", ha dicho.

Ha indicado que, actualmente, está financiado por los sistemas públicos de salud en países como Alemania, Francia, Italia, Austria, Suecia, Suiza, incluso en Japón, Israel y evidentemente también en Estados Unidos.

En España, ha añadido, "ya disponible y se está utilizando en diversas comunidades autónomas", citando "Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana".

En estos lugares, ha dicho, "los pacientes están recibiendo ya esta opción financiada por sus respectivos servicios públicos de salud sin tener que hipotecarse".

Desde el PSOE se busca que el Servicio Riojano de Salud lo incorpore porque, de lo contrario, ha dicho, no será que el tratamiento no exista, sino que sólo estará a disposición de quien pueda financiárselo con 120.000 euros.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por ello, este partido ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja que busca el apoyo del resto de grupos parlamentarios para instar al Gobierno de La Rioja a incorporar el tratamiento a la cartera de servicios del SERIS para pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico que hayan completado la cirugía y la quimioterapia, que es lo que exige el tratamiento.

"Pedimos también", ha indicado, "establecer los protocolos clínicos que sean necesarios para garantizar su aplicación en los hospitales públicos de La Rioja y por supuesto hacerlo también de manera igualitaria sin barreras económicas ni discriminación territorial".

A este respecto, ha recordado que "el Gobierno de la Rioja ha tomado una decisión legítima aunque muy discutible de reducir impuestos a las rentas más altas".

Sin embargo, "sólo una pequeñísima parte de ese dinero que el gobierno de Capellán está perdonando a los más ricos bastaría para cubrir este tratamiento para todos los pacientes riojanos que lo necesitaran".