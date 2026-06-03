El PSOE lleva al Parlamento la situación de las aulas: "Los centros no están diseñados para las temperaturas actuales"

Archivo - El PSOE advierte de que el calor afecta al rendimiento y el bienestar - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista llevará al pleno del Parlamento de La Rioja que se celebrará mañana, jueves 4 de junio, la situación de las aulas ante el calor dado que, ha afirmado la diputada Teresa Villuendas: "Los centros no están diseñados para las temperaturas actuales".

Villuendas defenderá una proposición no de ley que buscar instar al Gobierno de La Rioja a que realice un estudio de necesidades, y un estudio de propuestas de mejora", junto con la Federación de Asociaciones de Familias (FAPA), "para la climatización de todos los centros educativos públicos".

Para la diputada socialista, "es un hecho irrefutable que un importante número de centros educativos fueron diseñados para un clima que ya no existe" y no están preparados afrontarlo ni son energéticamente sostenibles.

"Queremos que el Parlamento de La Rioja no sólo reconozca que hay un problema, queremos que además inste al Gobierno de La Rioja a asumir el compromiso para resolverlo", ha señalado.

La proposición no de ley también pedirá un plan de climatización "para modernizar y adaptar paulatinamente los centros educativos públicos", que contemple tanto las temperaturas en verano como en el invierno.

Junto a esto, "medidas urgentes a desarrollar en aquellos centros que se determinen por la administración educativa como de actuación preferente", que ha llamado centros especialmente vulnerables.

"Queremos unos centros eficientes, unos centros que sean seguros para nuestros alumnos", ha recalcado Villuendas considerando que no cabe "ninguna duda" de que "hay que adaptarlos" para que estén "en las mejores condiciones posibles".

La socialista ha señalado que se está impartiendo clases con temperaturas que superan los treinta grados, citando, por ejemplo, al IES Tomás Mingot y ha señalado: "Lógicamente, esto tiene sus consecuencias".

Y es que, ha dicho, "científicamente está demostrado que el calor reduce la concentración y el rendimiento y afecta al estado de bienestar y emocional" de los alumnos.

Pero, además, ha afirmado, "nuestros alumnos y docentes soportan, por un lado, un calor asfixiante; pero, también, frío en el invierno porque hay muchísima dificultad para calentar los centros educativos, sobre todo ya que están diseñados con unos sistemas de calefacción antiguos y muy poco eficientes".